Назвали места, куда переедут продавцы со сгоревшего Дзержинского рынка

Продавцов со сгоревшего Дзержинского рынка временно переселят в другие торговые места. Таким образом предпринимателям помогут минимизировать потери.

— На этих торговых площадях торговали 104 предпринимателя на 212 точках. Сейчас даже тем, у кого товар цел, нужно срочно решать вопрос о новых торговых площадках. Предлагаем места на Угличском рынке, на Ленинском и Центральном, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Также продавцов могут пустить в торговый центр «Космос» в Брагино, с собственником сейчас обсуждают льготы на аренду мест.