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Пожар на Дзержинском рынке

Назвали места, куда переедут продавцы со сгоревшего Дзержинского рынка

Их распределят по разным районам Ярославля

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Продавцов с крытого рынка расселят по другим местам 

Фото: Елена Вахрушева, Валерий Холодов / Vk.com 

Продавцов со сгоревшего Дзержинского рынка временно переселят в другие торговые места. Таким образом предпринимателям помогут минимизировать потери. 

— На этих торговых площадях торговали 104 предпринимателя на 212 точках. Сейчас даже тем, у кого товар цел, нужно срочно решать вопрос о новых торговых площадках. Предлагаем места на Угличском рынке, на Ленинском и Центральном, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. 

Также продавцов могут пустить в торговый центр «Космос» в Брагино, с собственником сейчас обсуждают льготы на аренду мест. 

Напомним, пожар на Дзержинском рынке начался рано утром в воскресенье, 15 сентября. Несколько часов спасатели боролись с огнём, который значительно разрушил внутреннее помещение. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Ално
    17 сен 2019 в 14:24

    В "Космосе" работать невыгодно, там трафик покупателей очень низкий на 2-м этаже. Да,да, только 2-й этаж так как на первом этаже нет торговли одеждой.

    17 сен 2019 в 13:49

    Шта??? С Мухиным обсуждают может ли он пустить арендаторов Мухина из сгоревшего заведения Мухина в стоящее в простое заведение Мухина.