«Машина в заборе, следов на дороге нет»: в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП

Сегодня в Ярославле в районе 10 часов утра произошло ДТП — на Московском проспекте иномарка протаранила разделительный забор. Это случилось в районе протезного предприятия.

— Машина в заборе, рядом стоят люди и разбираются с передним левым колесом, — рассказали очевидцы. — Следов на дороге нет, асфальт сухой, знак выставлен.