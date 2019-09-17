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Происшествия

«Машина в заборе, следов на дороге нет»: в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП

Публикуем фото и видео с места происшествия

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Иномарка снесла разделительный забор на Московском проспекте

Фото: Темур Абдуллаев

Сегодня в Ярославле в районе 10 часов утра произошло ДТП — на Московском проспекте иномарка протаранила разделительный забор. Это случилось в районе протезного предприятия.

— Машина в заборе, рядом стоят люди и разбираются с передним левым колесом, — рассказали очевидцы. — Следов на дороге нет, асфальт сухой, знак выставлен.

Видео: Подслушано у водителей

Причины, по которым произошла авария, предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции. По предварительным данным, серьёзных травм в аварии никто из людей не получил.

— В очередной раз убеждаюсь, что от таких заборов толку немного. Автомобиль не такой большой, а секцию снес.

Ещё одно ДТП в Ярославле произошло вчера на Угличской улице. Там иномарка сбила мужчину. Ранее мы уже сообщали подробности этого происшествия.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    17 сен 2019 в 12:03

    Заборы там стоят не для того,чтоб машины бились о них всмятку, а чтоб соблазна повернуть сократив путь до поворота и обогнать пробку не было. Ну и пешеходов тоже удерживает от прогулок мимо зебры.