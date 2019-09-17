«Машина в заборе, следов на дороге нет»: в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП

Иномарка снесла разделительный забор на Московском проспекте
Фото: Темур Абдуллаев
Сегодня в Ярославле в районе 10 часов утра произошло ДТП — на Московском проспекте иномарка протаранила разделительный забор. Это случилось в районе протезного предприятия.
— Машина в заборе, рядом стоят люди и разбираются с передним левым колесом, — рассказали очевидцы. — Следов на дороге нет, асфальт сухой, знак выставлен.
Видео: Подслушано у водителей
Причины, по которым произошла авария, предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции. По предварительным данным, серьёзных травм в аварии никто из людей не получил.
— В очередной раз убеждаюсь, что от таких заборов толку немного. Автомобиль не такой большой, а секцию снес.
Ещё одно ДТП в Ярославле произошло вчера на Угличской улице. Там иномарка сбила мужчину. Ранее мы уже сообщали подробности этого происшествия.