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Эвакуировали жителей: в многоэтажке на проспекте Дзержинского загорелся подъезд

Около полуночи людей выводили из задымлённого дома в Ярославле

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Из подъезда на проспекте Дзержинского частично эвакуировали жителей 

Фото: управление МЧС по Ярославской области

В Ярославле дважды за сутки горели подъезды. Один из пожаров произошёл в доме на проспекте Дзержинского, 57. Около 23 часов вечера 16 сентября жители вызвали пожарных из-за распространившегося по подъезду дыма. Возгорание началось на шестом этаже.

Приехавшие к дому пожарные эвакуировали жителей.

— Из задымлённого подъезда вывели 10 человек. На шестом этаже сгорели деревянные двери тамбура и мебель, стоявшая там, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Спустя час пожар полностью ликвидировали. 

В тот же день, 16 сентября, на улице Титова, 18 в подъезде случился пожар — загорелась детская коляска. Огонь закоптил лестницу и повредил ещё несколько детских велосипедов. 

— В этом случае вопрос человеческий — отношения между соседями. Могли случайно окурок кинуть. Причина пожара точно не электротехническая, — ответили в МЧС. 

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