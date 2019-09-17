Эвакуировали жителей: в многоэтажке на проспекте Дзержинского загорелся подъезд

В Ярославле дважды за сутки горели подъезды. Один из пожаров произошёл в доме на проспекте Дзержинского, 57. Около 23 часов вечера 16 сентября жители вызвали пожарных из-за распространившегося по подъезду дыма. Возгорание началось на шестом этаже.

Приехавшие к дому пожарные эвакуировали жителей.

— Из задымлённого подъезда вывели 10 человек. На шестом этаже сгорели деревянные двери тамбура и мебель, стоявшая там, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Спустя час пожар полностью ликвидировали.