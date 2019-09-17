Эвакуировали жителей: в многоэтажке на проспекте Дзержинского загорелся подъезд

Из подъезда на проспекте Дзержинского частично эвакуировали жителей
Фото: управление МЧС по Ярославской области
В Ярославле дважды за сутки горели подъезды. Один из пожаров произошёл в доме на проспекте Дзержинского, 57. Около 23 часов вечера 16 сентября жители вызвали пожарных из-за распространившегося по подъезду дыма. Возгорание началось на шестом этаже.
Приехавшие к дому пожарные эвакуировали жителей.
— Из задымлённого подъезда вывели 10 человек. На шестом этаже сгорели деревянные двери тамбура и мебель, стоявшая там, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Спустя час пожар полностью ликвидировали.
В тот же день, 16 сентября, на улице Титова, 18 в подъезде случился пожар — загорелась детская коляска. Огонь закоптил лестницу и повредил ещё несколько детских велосипедов.
— В этом случае вопрос человеческий — отношения между соседями. Могли случайно окурок кинуть. Причина пожара точно не электротехническая, — ответили в МЧС.