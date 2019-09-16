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Выскочил из темноты: в Ярославле на Угличской сбили мужчину. Видео

Пострадавшего увезли на скорой

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Прохожие бросились на помощь пострадавшему

Фото: Артём Калинин / «Жесть Ярославль»

Сегодня в Ярославле на Угличской улице у дома 66а сбили мужчину. Как сообщают очевидцы, ему на вид лет 55–60.

Все произошло в месте, где почти не горят фонари. В соцсетях предположили, что водитель не заметил пешехода из-за того, что обзор был перекрыт мусоркой. 

Но местные жители говорят иное.

— Пешеход от гаражей шел, помойка в данном случае ни при чем, фонарь не горит, темно, — написала Оксана Киселёва в группе «Жесть Ярославль».

Но водители полагают, что пешеход может быть виноват сам, — в том месте перехода нет и видимость плохая. 

— Езжу там каждое утро — постоянно дергаешься из-за выскакивающих людей, — пишет Константин Суворов. Местные говорят, что дорогу в этом месте перебегают часто.

По словам очевидцев, скорая на место ДТП приехала быстро. Когда мужчину грузили на носилки, он был жив. 

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