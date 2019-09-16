Выскочил из темноты: в Ярославле на Угличской сбили мужчину. Видео

Прохожие бросились на помощь пострадавшему
Фото: Артём Калинин / «Жесть Ярославль»
Сегодня в Ярославле на Угличской улице у дома 66а сбили мужчину. Как сообщают очевидцы, ему на вид лет 55–60.
Все произошло в месте, где почти не горят фонари. В соцсетях предположили, что водитель не заметил пешехода из-за того, что обзор был перекрыт мусоркой.
Но местные жители говорят иное.
— Пешеход от гаражей шел, помойка в данном случае ни при чем, фонарь не горит, темно, — написала Оксана Киселёва в группе «Жесть Ярославль».
Но водители полагают, что пешеход может быть виноват сам, — в том месте перехода нет и видимость плохая.
— Езжу там каждое утро — постоянно дергаешься из-за выскакивающих людей, — пишет Константин Суворов. Местные говорят, что дорогу в этом месте перебегают часто.
По словам очевидцев, скорая на место ДТП приехала быстро. Когда мужчину грузили на носилки, он был жив.