16 сентября понедельник
СЕЙЧАС +10°С
usd 63.83
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 63.83
eur 70.67

Все новости

Все новости
Происшествия
ДТП с 7 погибшими

Ребёнка готовятся отпустить из больницы: врачи рассказали о работе с пострадавшими в ДТП с автобусом

Как сработали ярославские медики, принимая людей после крупной аварии в Гаврилов-Ямском районе

Поделиться

2 456
Обсудить

Ярославские врачи бросили все силы, чтобы помочь пострадавшим

Фото: первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Медики рассказали подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области.

В больнице имени Соловьева по-прежнему находятся 11 пострадавших. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные — в отделениях больницы, и их состояние характеризуют как средней тяжести. 

— Больше всего пациентов поступили с политравмами, переломами конечностей, ушибами внутренних органов, черепно-мозговыми травмами, — сообщила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

Ещё один пострадавший в тяжелом состоянии находится в областной больнице. Состояние же 7-летнего мальчика в детской областной больнице врачи оценивают как ближе к удовлетворительному. В ближайшие дни его могут выписать.

Тактику лечения пострадавших ярославские врачи обсуждали со столичными коллегами из института нейрохирургии имени Бурденко и всероссийского центра медицины катастроф «Защита». А сегодня советовались и с главным внештатным реаниматологом Минздрава Игорем Молчановым. Тот оценил уровень оказания помощи пострадавшим как «очень высокий».

ДТП в Гаврилов-Ямском районе у села Заячий Холм произошло 14 сентября в 10:45. Столкнулись фура и автобус с пассажирами. Погибли 8 человек, 27 пострадали. Семьям погибших и пострадавшим назначены выплаты из резервного фонда правительства области.

Всю оперативную информацию мы собираем в нашей хронике.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с 8 погибшими

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!