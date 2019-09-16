Ребёнка готовятся отпустить из больницы: врачи рассказали о работе с пострадавшими в ДТП с автобусом

— Больше всего пациентов поступили с политравмами, переломами конечностей, ушибами внутренних органов, черепно-мозговыми травмами, — сообщила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

В больнице имени Соловьева по-прежнему находятся 11 пострадавших. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные — в отделениях больницы, и их состояние характеризуют как средней тяжести.

Медики рассказали подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области.

Ещё один пострадавший в тяжелом состоянии находится в областной больнице. Состояние же 7-летнего мальчика в детской областной больнице врачи оценивают как ближе к удовлетворительному. В ближайшие дни его могут выписать.

Тактику лечения пострадавших ярославские врачи обсуждали со столичными коллегами из института нейрохирургии имени Бурденко и всероссийского центра медицины катастроф «Защита». А сегодня советовались и с главным внештатным реаниматологом Минздрава Игорем Молчановым. Тот оценил уровень оказания помощи пострадавшим как «очень высокий».

ДТП в Гаврилов-Ямском районе у села Заячий Холм произошло 14 сентября в 10:45. Столкнулись фура и автобус с пассажирами. Погибли 8 человек, 27 пострадали. Семьям погибших и пострадавшим назначены выплаты из резервного фонда правительства области.

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