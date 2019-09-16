Ехали на день рождения: в аварии с автобусом погибли родственницы из Данилова

Авария случилась в субботу в 10:45. В салоне было много людей. Некоторые ехали стоя
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области, Наталия Догадкина / Vk.com
Эта поездка стала последней ещё для двух женщин. Наталия Догадкина вместе со своей 68-летней тётей Натальей Хрулевой поехала в Гаврилов-Ям на день рождения родственницы. Обе женщины жили в Данилове. Но до праздничного стола и именинницы пенсионерки так и не доехали. Возле посёлка Заячий-Холм их жизни оборвались. В списке погибших фамилии женщин стоят рядом.
— Я в шоке… В магазине на улице здоровались, может, не всегда говорили друг с другом, но всегда здоровались с доброжелательностью и улыбкой, — говорит бывшая коллега Наталии Догадкиной Ирина.
Наталии Догадкиной было 63 года. Несколько лет она проработала дежурной по станции на «РЖД». Последние несколько лет была на пенсии. У женщины осталось трое детей и много внуков. Завтра женщин похоронят.
— Помогите людям, которые остались живы. Наших мам уже не вернуть. Спасибо за поддержку, — написала дочь погибшей женщины Ольга Виноградова.
Авария произошла 14 сентября на трассе в Гаврилов-Ямском районе — автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли на месте. В их числе и оба водителя. Позже вечером в больнице скончалась ещё одна пассажирка. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.
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