Ехали на день рождения: в аварии с автобусом погибли родственницы из Данилова

Эта поездка стала последней ещё для двух женщин. Наталия Догадкина вместе со своей 68-летней тётей Натальей Хрулевой поехала в Гаврилов-Ям на день рождения родственницы. Обе женщины жили в Данилове. Но до праздничного стола и именинницы пенсионерки так и не доехали. Возле посёлка Заячий-Холм их жизни оборвались. В списке погибших фамилии женщин стоят рядом.



— Я в шоке… В магазине на улице здоровались, может, не всегда говорили друг с другом, но всегда здоровались с доброжелательностью и улыбкой, — говорит бывшая коллега Наталии Догадкиной Ирина.