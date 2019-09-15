Состояние тяжёлое: московские врачи помогут лечить пострадавших в ДТП с автобусом

Врачи по видео обсуждали, как лечить пострадавших.
Фото: Правительство Ярославской области
Сегодня с ярославскими врачами связались доктора из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Они консультировали, как лечить тяжело пострадавших пассажиров автобуса в смертельном ДТП с фурой.
Совет пообщаться с врачами из Москвы, специализирующихся на тяжёлых операциях, пришёл из Министерства здравоохранения. Консультацию устроили по видеосвязи.
— Мы рассказали о наиболее тяжелых пациентах, находящихся в отделении реанимации больницы Соловьева. Та тактика, которую мы сейчас применяем, была согласована с московскими коллегами. На первое место сейчас выходит состояние, полученное в результате травм. Речь идет о повреждениях конечностей, а так же так и других частей скелета. Те медикаменты, которые применяются к пациентам и сама тактика одобрены. Транспортировка в Москву пациентов невозможна в силу их тяжелого состояния, подчеркну, что она и не требуется – рассказал главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов.
Сейчас в этой больнице находятся 11 пострадавших, трое из них в реанимации. Состояние последних — тяжёлое. Еще один пациент находится в реанимации областной больницы. Его состояние врачи оценивают, как стабильное. Один пострадавший в ДТП ребенок находится в областной детской больнице.
Авария произошла 14 сентября 2019 года на трассе Ярославль — Гаврилов-Ям, восемь человек погибли сразу (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), 27 пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию.