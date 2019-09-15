Состояние тяжёлое: московские врачи помогут лечить пострадавших в ДТП с автобусом

Сегодня с ярославскими врачами связались доктора из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Они консультировали, как лечить тяжело пострадавших пассажиров автобуса в смертельном ДТП с фурой.

Совет пообщаться с врачами из Москвы, специализирующихся на тяжёлых операциях, пришёл из Министерства здравоохранения. Консультацию устроили по видеосвязи.

— Мы рассказали о наиболее тяжелых пациентах, находящихся в отделении реанимации больницы Соловьева. Та тактика, которую мы сейчас применяем, была согласована с московскими коллегами. На первое место сейчас выходит состояние, полученное в результате травм. Речь идет о повреждениях конечностей, а так же так и других частей скелета. Те медикаменты, которые применяются к пациентам и сама тактика одобрены. Транспортировка в Москву пациентов невозможна в силу их тяжелого состояния, подчеркну, что она и не требуется – рассказал главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов.

