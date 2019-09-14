Осколки полетели на водителя: на трассе в Ярославской области иномарка столкнулась с УАЗом

На М-8 каждую неделю случаются аварии. И зачастую — в Ростовском районе. На этой неделе недалеко от посёлка Семибратово «КИА» столкнулась с УАЗом. Удар был настолько сильным, что у иномарки разворотило перед. Сотрудники МЧС сообщили о пострадавших. Но как позже выяснилось, водителя легковушки отправили на амбулаторное лечение. Водитель УАЗа не пострадал.



— 44-летний водитель легкового автомобиля «КИА» врезался в УАЗ, который стоял на светофоре, — сообщают подробности ДТП в ГИБДД.

Вчера на этой же трассе труп лося покалечил шесть машин. Теперь водители ищут очевидцев странного ДТП.