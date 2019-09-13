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Шел в тапочках: в Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

Полиция не может установить личность мужчины

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Прошло больше суток, а личность до сих пор не установлена

Фото: Аня Лебедева / Vk.com

12 сентября примерно в 03:20 на М-8 в Ростовском районе иномарка насмерть сбила мужчину. Как рассказал 49-летний водитель «Митцубиси» сотрудникам полиции, пешеход был на проезжей части и далеко от населённого пункта. Полиция просит помощи у ярославцев в установлении личности погибшего.

— Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в спортивные брюки светлого цвета, футболку в сиреневых тонах с разноцветным рисунком, куртку спортивную красного цвета на молнии. На ногах тапочки темного цвета, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если вы владеете хоть какой-нибудь информацией, позвоните по телефону 8 (48536) 6-08-65 или 02.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Татьяна
    13 сен 2019 в 16:40

    Так фото выложите, может кто и увидит, а так-то чего писать?!

    нью-йорк
    13 сен 2019 в 15:43

    в ранее опубликованной статье вместо мужика фигурировал лось! вы там определитесь кто и кого сбил в одно и тоже время в ростовском районе!