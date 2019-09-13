Шел в тапочках: в Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

12 сентября примерно в 03:20 на М-8 в Ростовском районе иномарка насмерть сбила мужчину. Как рассказал 49-летний водитель «Митцубиси» сотрудникам полиции, пешеход был на проезжей части и далеко от населённого пункта. Полиция просит помощи у ярославцев в установлении личности погибшего.



— Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в спортивные брюки светлого цвета, футболку в сиреневых тонах с разноцветным рисунком, куртку спортивную красного цвета на молнии. На ногах тапочки темного цвета, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

