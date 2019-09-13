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«Труп лося уничтожил пять машин»: ярославцы ищут свидетелей ДТП на федеральной трассе

Авария случилась ночью в Ярославской области

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Машины одна за другой наезжали на тушу лося

Фото: Аня Лебедева / Vk.com 

Ночью 13 сентября на трассе М-8 в Ярославской области случилось массовое ДТП в районе Петровского. На подъезде к посёлку фура сбила лося, его туша осталась лежать на трассе, из-за чего ещё несколько машин наехали на неё.

— Наша легковая машина наехала на лося, вылетела на встречку, упав на правый бок. Нас протащило так по встречной полосе 150 метров. Перед нами одна легковушка, наехала на лося и перевернулась, — рассказала Аня Лебедева. — А после нас ещё две фуры и легковая машина оказались в такой ситуации. В итоге труп лося уничтожил пять машин. 

Ярославцы ищут свидетелей, кто мог проезжать по трассе около 03:25.

Ехавшие следом водители не видели, что впереди авария и туша животного&nbsp;

Ехавшие следом водители не видели, что впереди авария и туша животного 

— Трасса неосвещённая. Встречное движение мешало фарами, а водитель фуры, сбивший животное, даже не выставил элементарно знаки! Почему никто не догадался выставить знаки? Это не страховой случай. 

Самые сильные повреждения остались у машины, перевернувшейся на трупе лося. 

Если вы проезжали в тот момент по трассе и у вас есть запись на видеорегистраторе, поделитесь ею с нами: 76@rugion.ru.

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виновник ДТПДТП на М-8

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    13 сен 2019 в 14:30

    Ищите фуру по камерам, водитель виноват что уехал с места ДТП. Эти аварии из-за него.

    Гость
    13 сен 2019 в 14:26

    Штраф за сбитого лося в 40000 никто не отменял, это собственность государства и ремонтировать авто все равно за свой счёт придется.

    гибдд
    13 сен 2019 в 14:52

    а с какой скоростью ехала Аня Лебедева она не уточнила? ежели они 150 метров тормозили после трупа лося