«Труп лося уничтожил пять машин»: ярославцы ищут свидетелей ДТП на федеральной трассе

Ночью 13 сентября на трассе М-8 в Ярославской области случилось массовое ДТП в районе Петровского. На подъезде к посёлку фура сбила лося, его туша осталась лежать на трассе, из-за чего ещё несколько машин наехали на неё.

— Наша легковая машина наехала на лося, вылетела на встречку, упав на правый бок. Нас протащило так по встречной полосе 150 метров. Перед нами одна легковушка, наехала на лося и перевернулась, — рассказала Аня Лебедева. — А после нас ещё две фуры и легковая машина оказались в такой ситуации. В итоге труп лося уничтожил пять машин.