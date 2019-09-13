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Потеряла всю семью в ДТП
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Пытается добиться справедливости: студентка из Ярославля потеряла в ДТП всю семью

Девушка уверена, что уголовное дело хотят замять

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В один день девушка лишилась самого ценного в жизни...

Фото: личный архив семьи

С той страшной трагедии прошло уже больше двух лет, но виновные до сих пор не найдены. 3 июля 2017 года на трассе Ковров — Шуя — Кинешма столкнулось три автомобиля. Погибло четыре человека: пассажир «Рено-Сандеро» и семья из «десятки»: мама, папа и 17-летняя дочь. Чудом выжила лишь их старшая дочь, Ирина, на тот момент студентка третьего курса ЯГПУ.

ДТП случилось около девяти утра. Из Иваново ехал «Рено-Сандеро». За рулём сидела женщина, адвокат Елена Кравченко. По наклейке на авто понятно — права водитель получила недавно (за полгода до страшной аварии). По версии следствия, Елена решила обогнать всех на встречке, но не просчитала скорость и врезалась на всех парах в «десятку», а сзади в «Рено» въехал еще один ВАЗ. От сильнейшего удара «десятку» вынесло в кювет.

Машину буквально разорвало

Машину буквально разорвало

Родные Ирины погибли на месте, а сама девушка перенесла тяжёлую операцию и прошла долгий курс восстановления. Муж водителя «Рено», кстати, тоже адвокат, скончался в больнице. Сама Елена получила травмы, но совместимые с жизнью.

Женщина обвинила в случившемся своего погибшего мужа. Сначала она говорила, что он дёрнул её за руки, и машину вынесло на встречку. Затем в ходатайствах появилась новая версия, что водитель отвлеклась на мужа. В этот момент «Рено» подрезала неизвестная машина, и Елена выехала на встречку. Но Ирина и семья из другого ВАЗа в невиновность водителя не верят.

Люди, которые находились в «девятке», выжили&nbsp;

Люди, которые находились в «девятке», выжили 

Спустя два года дело направили в суд города Вичуга. На следующей неделе продолжится допрос потерпевших и свидетелей. Елену Кравченко обвиняют по статье за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Женщине может грозить шесть лет тюрьмы.

— После прошедших судебных заседаний поняла, что наглую позицию обвиняемой «ни в чём не виновата» я не потерплю, — говорит Ирина. — Закидывают нас жалобами и ходатайствами (на их рассмотрение требуется определённое время, и суд переносят). Потом сын её не является уже на второе заседание якобы из-за болезни. Что тоже тормозит процесс.

У Ирины остались родственники: бабушка, сестра со стороны мамы, родители отчима и дальние родственники отца. В тот злополучный день вся семья ехала в Иваново за покупками…

— Хочу, чтобы каждый человек ответил за те поступки, которые он совершил. Ради своей семьи я уже готова на всё, — говорит в программе «Главная дорога» Ирина Матвеева.

Видео: сюжет программы «Главная дорога»

Добиться справедливости пытаются и родители 17-летнего байкера. Влад только закончил школу, собирался подавать документы в вуз, но в один из летних вечеров его жизнь трагически оборвалась. На трассе в Ярославском районе его подрезал неизвестный автомобиль. До сих пор толком неясно, что же произошло. Мама погибшего подростка ищет свидетелей. 

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