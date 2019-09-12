Во время пожара в ярославской школе у детей сгорели вещи

Вчера в школу приходил мэр и обещал помочь
Фото: Владимир Волков / Vk.com
Ученикам школы № 29, где несколько дней назад случился пожар, сегодня привезли новые портфели и школьные принадлежности. Во время ЧП у четвероклашек пострадали вещи. К счастью, когда случился пожар, все дети находились на уроке физкультуры. Отметим, что ранее директор школы говорила, что личные вещи учеников не сгорели.
— Надеюсь, новые аксессуары ребятам понравятся и помогут приносить из школы домой только хорошие оценки. В классе уже идёт ремонт, сегодня начнут менять окна, установят двери, скоро появится новая учебная мебель, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.
Напомним, 10 сентября во время уроков в одном из кабинетов случился пожар. Пришлось эвакуировать почти 500 человек. Чуть позже стали известны последствия случившегося.
Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Уроки в школе продолжаются. Кабинет, в котором случился пожар, закрыли.
В прошлом году в Ярославской области в другой школе вспыхнул пожар. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки, деревянное строение вспыхнуло как спичка. Спасти здание не удалось. Мы уже писали, что было дальше.