Во время пожара в ярославской школе у детей сгорели вещи

Ученикам школы № 29, где несколько дней назад случился пожар, сегодня привезли новые портфели и школьные принадлежности. Во время ЧП у четвероклашек пострадали вещи. К счастью, когда случился пожар, все дети находились на уроке физкультуры. Отметим, что ранее директор школы говорила, что личные вещи учеников не сгорели.





— Надеюсь, новые аксессуары ребятам понравятся и помогут приносить из школы домой только хорошие оценки. В классе уже идёт ремонт, сегодня начнут менять окна, установят двери, скоро появится новая учебная мебель, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.