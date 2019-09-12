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Во время пожара в ярославской школе у детей сгорели вещи

Сегодня ученикам привезли новые школьные принадлежности

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Вчера в школу приходил мэр и обещал помочь

Фото: Владимир Волков / Vk.com

Ученикам школы № 29, где несколько дней назад случился пожар, сегодня привезли новые портфели и школьные принадлежности. Во время ЧП у четвероклашек пострадали вещи. К счастью, когда случился пожар, все дети находились на уроке физкультуры. Отметим, что ранее директор школы говорила, что личные вещи учеников не сгорели. 


— Надеюсь, новые аксессуары ребятам понравятся и помогут приносить из школы домой только хорошие оценки. В классе уже идёт ремонт, сегодня начнут менять окна, установят двери, скоро появится новая учебная мебель, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Детям помог&nbsp;«Российский фонд милосердия и здоровья»

Детям помог «Российский фонд милосердия и здоровья»

Напомним, 10 сентября во время уроков в одном из кабинетов случился пожар. Пришлось эвакуировать почти 500 человек. Чуть позже стали известны последствия случившегося


Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Уроки в школе продолжаются. Кабинет, в котором случился пожар, закрыли.

В прошлом году в Ярославской области в другой школе вспыхнул пожар. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки, деревянное строение вспыхнуло как спичка. Спасти здание не удалось. Мы уже писали, что было дальше.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Коровьев
    12 сен 2019 в 12:33

    Директора школы предлагаю уволить за враньё. Или это часть воспитательной работы в школе?