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В Ярославле эвакуировали медицинский университет

Что случилось в здании на улице Революционной

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Эвакуируют студентов, педагогов и персонал из корпуса университета 

Фото: ЯГМУ / Vk.com 

В адрес редакции поступило сообщение о том, что сейчас эвакуируют людей из здания Ярославского медицинского университета на улице Революционной. 

— В здании сработала сигнализация. Всех выводят на улицу, — сообщил читатель 76.RU. 

Мы дозвонились в Главное управление МЧС по Ярославской области. 

— Действительно, сработала сигнализация. Но это ложное срабатывание. Людей обязаны вывести при любом срабатывании до выяснения причин, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев.

Мы выехали к университету, где эвакуация прошла довольно быстро. 

— Нас эвакуировали, и мы пошли по своим делам, — рассказали студенты ЯГМУ. — Через полчаса вернулись, все уже закончилось. Сейчас уже все работает.

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эвакуация

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    11 сен 2019 в 16:08

    А онлайн трансляция будет?

    Гость
    11 сен 2019 в 14:13

    Новость из разряда: "мы находимся на площади, на которой уже два часа ничего не происходит".