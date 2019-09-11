В Ярославле эвакуировали медицинский университет

В адрес редакции поступило сообщение о том, что сейчас эвакуируют людей из здания Ярославского медицинского университета на улице Революционной.

— В здании сработала сигнализация. Всех выводят на улицу, — сообщил читатель 76.RU.

Мы дозвонились в Главное управление МЧС по Ярославской области.

— Действительно, сработала сигнализация. Но это ложное срабатывание. Людей обязаны вывести при любом срабатывании до выяснения причин, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев.