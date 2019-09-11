В Ярославле эвакуировали медицинский университет

Эвакуируют студентов, педагогов и персонал из корпуса университета
Фото: ЯГМУ / Vk.com
В адрес редакции поступило сообщение о том, что сейчас эвакуируют людей из здания Ярославского медицинского университета на улице Революционной.
— В здании сработала сигнализация. Всех выводят на улицу, — сообщил читатель 76.RU.
Мы дозвонились в Главное управление МЧС по Ярославской области.
— Действительно, сработала сигнализация. Но это ложное срабатывание. Людей обязаны вывести при любом срабатывании до выяснения причин, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев.
Мы выехали к университету, где эвакуация прошла довольно быстро.
— Нас эвакуировали, и мы пошли по своим делам, — рассказали студенты ЯГМУ. — Через полчаса вернулись, все уже закончилось. Сейчас уже все работает.