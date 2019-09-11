«Мотоциклист громко кричал от боли»: под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл

Авария случилась примерно в 09:30 на трассе Рыбинск — Глебово
Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Сегодня утром под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл. Очевидцы ДТП винят в случившемся водителя «Фольксвагена»: женщина выехала на встречку, где в этот момент на неё нёсся мотоцикл.
— Все живы, но мотоциклист громко кричал от боли, — пишет в соцсетях Юрий Красильников.
На место съехались спасатели, сотрудники ГИБДД. Мотоциклиста увезли на скорой.
Местные жители предположили, что теперь на этом участке дороги часто будут аварии:
— Дорогу сделали, теперь гонять будут, — считает Дарья Смирнова.
Похожее ДТП случилось в Ярославле. На Московском проспекте мотоциклист на скорости влетел в легковушку. К счастью, мужчина выжил, но получил травмы. Момент аварии попал на камеру уличного видеонаблюдения.