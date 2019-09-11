«Мотоциклист громко кричал от боли»: под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл

Сегодня утром под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл. Очевидцы ДТП винят в случившемся водителя «Фольксвагена»: женщина выехала на встречку, где в этот момент на неё нёсся мотоцикл.



— Все живы, но мотоциклист громко кричал от боли, — пишет в соцсетях Юрий Красильников.

