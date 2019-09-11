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«Мотоциклист громко кричал от боли»: под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл

Фотографии с места ДТП

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Авария случилась примерно в 09:30 на трассе Рыбинск — Глебово

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Сегодня утром под Рыбинском лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл. Очевидцы ДТП винят в случившемся водителя «Фольксвагена»: женщина выехала на встречку, где в этот момент на неё нёсся мотоцикл.

— Все живы, но мотоциклист громко кричал от боли, — пишет в соцсетях Юрий Красильников.

Виновника ДТП ещё придётся установить

Виновника ДТП ещё придётся установить

На место съехались спасатели, сотрудники ГИБДД. Мотоциклиста увезли на скорой.

Местные жители предположили, что теперь на этом участке дороги часто будут аварии:

— Дорогу сделали, теперь гонять будут, — считает Дарья Смирнова.

По асфальту разбросаны осколки от автомобиля и мотоцикла

По асфальту разбросаны осколки от автомобиля и мотоцикла

Похожее ДТП случилось в Ярославле. На Московском проспекте мотоциклист на скорости влетел в легковушку. К счастью, мужчина выжил, но получил травмы. Момент аварии попал на камеру уличного видеонаблюдения.

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