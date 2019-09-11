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В Ярославской области МАЗ смял легковушку: пассажир погиб на месте

Подробности и фото с места смертельного ДТП

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ДТП случилось около 23:20 в Ростовском районе

Фото: УМВД России по Ярославской области

Этот манёвр стал роковым для водителя иномарки «Фольксваген». Во вторник ночью на трассе М-8 легковушка столкнулась с огромным МАЗом. Мужчина выехал для обгона на полосу встречного движения и не рассчитал дистанцию. Большегруз смял машину, как картонку. За жизнь молодого водителя «Фольксвагена» сейчас борются медики. А его 38-летнего пассажира спасти не удалось. Мужчина скончался на месте.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Участок М-8 в Ростовском районе наиболее опасен. Неделю назад там лоб в лоб столкнулись иномарки.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Злой
    11 сен 2019 в 10:58

    Правильно писать об маз разбился очередной летун...

    ах и ох
    11 сен 2019 в 11:55

    а как дружно хаяли тросовое ограждение..

    Коровьев
    11 сен 2019 в 10:14

    Опять выезд на встречку, которого не должно быть на федеральной трассе