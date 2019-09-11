В Ярославской области МАЗ смял легковушку: пассажир погиб на месте

Этот манёвр стал роковым для водителя иномарки «Фольксваген». Во вторник ночью на трассе М-8 легковушка столкнулась с огромным МАЗом. Мужчина выехал для обгона на полосу встречного движения и не рассчитал дистанцию. Большегруз смял машину, как картонку. За жизнь молодого водителя «Фольксвагена» сейчас борются медики. А его 38-летнего пассажира спасти не удалось. Мужчина скончался на месте.



— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

