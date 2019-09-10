Следователи опрашивают очевидцев: СУ СКР начал проверку по пожару в ярославской школе

2 августа 2019

Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!