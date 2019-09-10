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Пожар в школе

Следователи опрашивают очевидцев: СУ СКР начал проверку по пожару в ярославской школе

Официальный комментарий ведомства

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Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе

Следователи СУ СКР по Ярославской области сообщили о старте доследственной проверки по факту пожара в школе № 29.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются причины возникновения пожара.

Видео: Оксана Лазарева

Пожар произошёл сегодня в одном из кабинетов трёхэтажного кирпичного здания школы. Из-за ЧП пришлось эвакуировать почти 550 человек. Известно, что из людей никто не пострадал. Чуть позже стали известны последствия случившегося.

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