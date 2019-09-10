Следователи опрашивают очевидцев: СУ СКР начал проверку по пожару в ярославской школе

Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе
Следователи СУ СКР по Ярославской области сообщили о старте доследственной проверки по факту пожара в школе № 29.
— На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются причины возникновения пожара.
Видео: Оксана Лазарева
Пожар произошёл сегодня в одном из кабинетов трёхэтажного кирпичного здания школы. Из-за ЧП пришлось эвакуировать почти 550 человек. Известно, что из людей никто не пострадал. Чуть позже стали известны последствия случившегося.