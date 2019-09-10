10 сентября вторник
СЕЙЧАС +20°С
usd 65.57
eur 72.33

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 65.57
eur 72.33

Все новости

Все новости
Происшествия
Пожар в школе

«На месте — дознаватели и пожарные»: появились подробности пожара в ярославской школе

Что дети и педагоги рассказывают о громком ЧП

Поделиться

2 847
3 Обсудить

Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе

Фото: Оксана Лазарева, «Яндекс.Панорамы»

Школа № 29 возобновила свою работу после пожара. Педагоги говорят, что ЧП не сильно изменило график.

— Единственное, завтра у учеников начальной школы выходной, — уточнила директор школы № 29 Ирина Смирнова. — Такое решение было принято из-за задымления, помещения нужно проветрить.

Среди детей поползли разговоры, что во время пожара у кого-то из учеников сгорели вещи.

— Шмотки сгорели у тех, кто ушёл на физкультуру, — говорят школьники.

Видео: Оксана Лазарева

Но сотрудники школы это опровергают.

— Подробности станут известны чуть позже — на месте работают полицейские, дознаватели и пожарные, — уточняют педагоги. — Но точно можем сказать, что никакие вещи ни у кого не сгорели.

Известно, что пожар был несильным. Из людей никто не пострадал.

— Сообщение о пожаре поступило в 13:35, и уже в 13:50 возгорание было локализовано, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Ранее мы уже сообщали о пожаре в 29-й школе и как оттуда эвакуировали более 500 человек.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествияпожаршкола

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    10 сен 2019 в 18:35

    Гадать особо нечего, проблема из-за проводки. Школы напичканы техникой, а вот городские власти не спешат модернизировать внутренние электросети, на них не распилишь и пиар никакой. Лучше уж концепцию новую придумать по остановкам и плитку новую на новую переложить.

    123
    10 сен 2019 в 17:56

    Экс-директор Института человека при Удмуртском государственном университете Альберт Разин скончался в ожоговом отделении ижевской больницы, сообщает РИА Новости. Перед этим научный деятель устроил пикет перед зданием Госсовета Удмуртской республики.
    Инцидент произошёл 10 сентября в Ижевске. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с ожогами почти 100% кожных покровов доставили в одну из ижевских больниц. Медики спасти Разина не смогли. Мужчина скончался.
    По данным ТАСС, Разин во время пикета держал в руках плакат с требованием о защите удмуртского народа.
    Помнится граждане в Ливии после такого Кадаффи отправили на покой.

    123
    10 сен 2019 в 17:40

    вот так покурили контрафакту