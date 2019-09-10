«На месте — дознаватели и пожарные»: появились подробности пожара в ярославской школе

Уже есть несколько версий , из-за чего произошёл пожар в школе

Школа № 29 возобновила свою работу после пожара. Педагоги говорят, что ЧП не сильно изменило график.

— Единственное, завтра у учеников начальной школы выходной, — уточнила директор школы № 29 Ирина Смирнова. — Такое решение было принято из-за задымления, помещения нужно проветрить.

Среди детей поползли разговоры, что во время пожара у кого-то из учеников сгорели вещи.

— Шмотки сгорели у тех, кто ушёл на физкультуру, — говорят школьники.



Видео: Оксана Лазарева

Но сотрудники школы это опровергают.

— Подробности станут известны чуть позже — на месте работают полицейские, дознаватели и пожарные, — уточняют педагоги. — Но точно можем сказать, что никакие вещи ни у кого не сгорели.

