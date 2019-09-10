«На месте — дознаватели и пожарные»: появились подробности пожара в ярославской школе

Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе
Фото: Оксана Лазарева, «Яндекс.Панорамы»
Школа № 29 возобновила свою работу после пожара. Педагоги говорят, что ЧП не сильно изменило график.
— Единственное, завтра у учеников начальной школы выходной, — уточнила директор школы № 29 Ирина Смирнова. — Такое решение было принято из-за задымления, помещения нужно проветрить.
Среди детей поползли разговоры, что во время пожара у кого-то из учеников сгорели вещи.
— Шмотки сгорели у тех, кто ушёл на физкультуру, — говорят школьники.
Видео: Оксана Лазарева
Но сотрудники школы это опровергают.
— Подробности станут известны чуть позже — на месте работают полицейские, дознаватели и пожарные, — уточняют педагоги. — Но точно можем сказать, что никакие вещи ни у кого не сгорели.
Известно, что пожар был несильным. Из людей никто не пострадал.
— Сообщение о пожаре поступило в 13:35, и уже в 13:50 возгорание было локализовано, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Ранее мы уже сообщали о пожаре в 29-й школе и как оттуда эвакуировали более 500 человек.