В Ярославской области катер врезался в пристань и взорвался: информация о пассажирах

Необычная авария произошла в Вакарево Ярославской области. Здесь в причал врезался катер.

Всё произошло около четырёх утра. Катер пытался уйти от столкновения с теплоходом.



— Врезался в пристань и загорелся. В длину метров 10, наполовину стоит на пристани, огромные бетонные плиты сломаны и выброшены им на берег, — написали очевидцы в паблике «Ярославль LIVE».



По данным МЧС, пожар на катере тушили почти час, катер почти весь сгорел. Но пострадавших нет.

— На борту было двое, и на них ни единой царапины, — рассказал источник 76.RU.