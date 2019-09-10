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В Ярославской области катер врезался в пристань и взорвался: информация о пассажирах

Судно уходило от столкновения с теплоходом

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От судна ничего не осталось

Фото: «Ярославль LIVE»

Необычная авария произошла в Вакарево Ярославской области. Здесь в причал врезался катер.

Всё произошло около четырёх утра. Катер пытался уйти от столкновения с теплоходом.

— Врезался в пристань и загорелся. В длину метров 10, наполовину стоит на пристани, огромные бетонные плиты сломаны и выброшены им на берег, — написали очевидцы в паблике «Ярославль LIVE».

По данным МЧС, пожар на катере тушили почти час, катер почти весь сгорел. Но пострадавших нет. 

— На борту было двое, и на них ни единой царапины, — рассказал источник 76.RU.

Катер разнес и причал

Катер разнес и причал

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    10 сен 2019 в 11:47

    праздник удался...

    Дядя
    10 сен 2019 в 11:33

    Красиво жить не запретишь.

    Гость
    10 сен 2019 в 10:11

    Вот это погуляли, с размахом