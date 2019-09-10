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Ночью в Ярославской области фура влетела в дорожное ограждение: есть пострадавший

Машину опрокинуло на бок

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Фура наехала на дорожное ограждение

Фото: УМВД России по Ярославской области

Сегодня ночью в Рыбинском районе произошло ДТП. Примерно в половину второго на улице Центральной села Никольского фура «Сканиа» с полуприцепом влетела в дорожное ограждение и опрокинулась. 

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и спасатели.

— В аварии пострадал 47-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После обследования медики отправили мужчину лечиться домой.

В аварии пострадал водитель большегруза

В аварии пострадал водитель большегруза

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. В службе говорят, что опрокидывание фур чаще происходит из-за технической неисправности машины, неправильного размещения или крепления груза, плохой погоды и ошибки водителя. 

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