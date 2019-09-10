Ночью в Ярославской области фура влетела в дорожное ограждение: есть пострадавший

Фура наехала на дорожное ограждение
Фото: УМВД России по Ярославской области
Сегодня ночью в Рыбинском районе произошло ДТП. Примерно в половину второго на улице Центральной села Никольского фура «Сканиа» с полуприцепом влетела в дорожное ограждение и опрокинулась.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и спасатели.
— В аварии пострадал 47-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
После обследования медики отправили мужчину лечиться домой.
В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. В службе говорят, что опрокидывание фур чаще происходит из-за технической неисправности машины, неправильного размещения или крепления груза, плохой погоды и ошибки водителя.