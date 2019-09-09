Машина переехала лося: подробности аварии в Ярославской области

Вечером на трассе нужно быть предельно осторожным. Вчера в Тутаевском районе на дороге в сторону Рыбинска водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть детёныша лося. 48-летний водитель «Фиата» насмерть сбил животное. Лось отлетел на встречную полосу, где в этот момент ехала отечественная легковушка. Животное оказалось под машиной.



— В результате ДТП водителю автомобиля «Фиат» и пассажирам — 14-летней девочке и двум женщинам оказана медпомощь на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.