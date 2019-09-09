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Машина переехала лося: подробности аварии в Ярославской области

В ДТП попали две легковушки, в одной из которых находился ребёнок

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Авария случилась примерно в 21:00. Животное погибло

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Вечером на трассе нужно быть предельно осторожным. Вчера в Тутаевском районе на дороге в сторону Рыбинска водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть детёныша лося. 48-летний водитель «Фиата» насмерть сбил животное. Лось отлетел на встречную полосу, где в этот момент ехала отечественная легковушка. Животное оказалось под машиной.

— В результате ДТП водителю автомобиля «Фиат» и пассажирам — 14-летней девочке и двум женщинам оказана медпомощь на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

У машины полностью разбилось лобовое стекло

У машины полностью разбилось лобовое стекло

Смотрите видео, как водитель чудом ушёл от столкновения с лосем. Это случилось на трассе в Рыбинском районе.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Потерявшийся Дед
    9 сен 2019 в 12:07

    Что мешает властям поставить сетки вдоль дорог где тропы лосей

    Иван
    9 сен 2019 в 11:11

    Гостю ответ. Не говори гоп,пока сам не попался.

    гость
    9 сен 2019 в 10:41

    непонятно куда летят, тем более в темное время суток. похоже думают что они особенные и сними нечего не может произойти. а вот она смерть рядом ходит оказывается.