Насмерть сбил дедушку: подробности резонансного ДТП в Ярославле

Это ДТП наделало много шуму в городе. На Ленинградском проспекте средь бела дня «Вольво» насмерть сбила дедушку. Пенсионер начал переходить дорогу на зелёный. Внезапно на него вылетела иномарка, водитель которой решил проскочить большой перекрёсток. Очевидцы рассказывали, что машина протащила пешехода метров на 50, а потом врезалась в дерево.



На днях расследование резонансного уголовного дела было завершено. 36-летнему водителю может грозить максимальное наказание — пять лет тюрьмы.



— В ходе предварительного следствия проведены судебно-медицинская, автотехническая, видеотехническая экспертизы. Следствием установлено, что автомобиль двигался на красный свет. Собраны исчерпывающие доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

