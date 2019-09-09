«Сначала горел, а потом взорвался»: в Ярославле 30 пожарных тушили бензовоз

Вчера в Ярославле произошло ЧП — около четырёх часов вечера загорелся бензовоз. Произошло это в промзоне в районе выезда из Ярославля на Москву.



— Сначала он просто горел, а потом взорвался, — рассказали очевидцы. — Никто из людей не пострадал.



В МЧС отметили, что в ликвидации пожара участвовало 30 человек личного состава.



А вот в Брагино машины горят регулярно. Причём в одном и том же месте. Накануне мы уже рассказывали подробности.

