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Происшествия

Цепко держался за имущество: в Ярославле рыбак перевернулся на своей лодке

Мужчина оказался в холодной воде

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Спасатель бросился в воду ради рыбака

Фото: ЦГЗ Ярославля

Сегодня в Ярославле спасатели Центра гражданской защиты вытащили из воды человека. 59-летний рыбак перевернулся на своей лодке.

Всё случилось на Волге около половины третьего дня.

— Видимо, лодку накрыло волной от проходящего судна. Мужчина оказался в холодной воде. Очевидцы, заметившие его, сообщили спасателям. Поисково-спасательное подразделение Центра гражданской защиты, к счастью, находилось поблизости, возвращаясь с мероприятий по консервации Дзержинского пляжа. Через 3 минуты они были на месте. Один из спасателей отправился к пострадавшему вплавь, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ярославля Ирина Грушникова.

Рыбак не тонул — на нём был спасательный жилет. И расставаться с лодкой и веслами мужчина не хотел.

— Спасённый цепко держался за свое имущество, и жилет, и весла остались при нем. Доплыв до рыбака, спасатель обхватил его и подал сигнал другим, чтобы те вытаскивали их на берег за верёвку, — рассказала Грушникова.

Помощь врачей не понадобилась, мужчина не пострадал. Волновался только за свою лодку. Но потом успокоился — её спасатели тоже вытащили на берег. 

ЦГЗ Ярославля

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