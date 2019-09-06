Ну и дыра: в центре Ярославля посередине дороги образовался провал

Возле провала сотрудники Водоканала поставили ограждения
Фото: Александра Савельева
В центре Ярославля произошло ЧП — на улице Республиканской возле здания областного УМВД посередине дороги произошёл провал. Случилось это из-за повреждения водопроводного колодца.
— Колодец ведомственный, принадлежит Академии Пастухова, «Водоканал» установил ограждения, мы будем разбираться, — пояснили в «Агентстве по муниципальному закажу ЖКХ».
— В настоящее время устанавливаются причины возникновения данного разрушения, — пояснили представители Академии Пастухова.
Провал, конечно, не маленький, но и далеко не самый большой. Дороги Ярославской области настолько суровы, что могут и утащить под землю машину. Недавно мы вспоминали самые адские провалы.