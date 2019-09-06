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Происшествия

Ну и дыра: в центре Ярославля посередине дороги образовался провал

Что коммунальщики сделали на месте ЧП

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Возле провала сотрудники Водоканала поставили ограждения

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля произошло ЧП — на улице Республиканской возле здания областного УМВД посередине дороги произошёл провал. Случилось это из-за повреждения водопроводного колодца.

— Колодец ведомственный, принадлежит Академии Пастухова, «Водоканал» установил ограждения, мы будем разбираться, — пояснили в «Агентстве по муниципальному закажу ЖКХ».

Сотрудники Академии Пастухова думают, что теперь делать с этим провалом

Сотрудники Академии Пастухова думают, что теперь делать с этим провалом

— В настоящее время устанавливаются причины возникновения данного разрушения, — пояснили представители Академии Пастухова.

Провал, конечно, не маленький, но и далеко не самый большой. Дороги Ярославской области настолько суровы, что могут и утащить под землю машину. Недавно мы вспоминали самые адские провалы.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    6 сен 2019 в 17:35

    Три академика Академии смотрят в Пятигорский Провал. Во времена СССР было заведение под названием Институт Повышения Квалификации, вроде на этом же месте. Может память подвела?