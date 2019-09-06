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«Приписывали пациентам лишнего»: в Ярославле врачей обвиняют в хищении лекарств на 900 тысяч рублей

Стали известны подробности истории о крупном мошенничестве медиков

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Онкологи наворовали дорогостоящих лекарств почти на миллион рублей

Фото: Анна Ёлкина

В Ярославле полицейские закончили расследование скандального дела о крупном мошенничестве двух врачей-онкологов. Сотрудники прокуратуры уже передали материалы в суд. 26-летнего и 34-летнего медиков должны судить за «хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору».

— Почти целый год врачи Ярославской областной онкологической больницы приписывали пациентам лишние сведения, что якобы им необходимы дорогостоящие препараты «Нексавар» и «Вотриент» для лечения, хотя на самом деле люди уже были обеспечены необходимыми лекарствами, — сообщили в прокуратуре Ленинского района Ярославля. — Затем подложные документы поступали на врачебную комиссию, члены которой не подозревали, что задумали медики, и принимали решение о предоставлении препаратов. После этого врачи-онкологи оформляли рецепты на получение лекарств и получали их в аптечном пункте больницы. Затем просто продавали. А стоят они довольно дорого.

Как стало известно изданию 76.RU, обвиняемые свою вину уже признали в полном объёме и возместили ущерб — более 900 000 рублей. Скоро суд определит степень их вины и вынесет приговор.

Недавно в Ярославской областной онкологической больнице побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Здесь её ждали горожане, возмущённые тем, что творится в регионе с медициной.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    6 сен 2019 в 12:17

    кто бы сомневался что глав врач с бухгалтером не воруют. так везде воруют хоть взять школу, садик или другое государственное учебное заведение.