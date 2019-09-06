«Мы с этим не согласны»: список нарушений, которые нашли на колесе обозрения в Ярославле

Дождь действительно стал одной из причин происшествия, когда колесо закрутилось в обратную сторону

Инспекция административно-технического надзора после почти двух месяцев обследования колеса обозрения пришла к выводам, что на аттракционе были нарушения требований безопасности. Владельцам выписали штраф в 330 тысяч рублей.

Проверка началась после происшествия, случившегося в июле, когда во время ливня раздался треск, колесо остановилось, а потом внезапно закрутилось в обратную сторону. Испуганных людей эвакуировали. О каких именно нарушениях идёт речь, нам рассказал сам владелец аттракциона, восстановив картину событий происшествия.

— Результаты проверки ещё не вступили в законную силу. Мы с ней не согласны, будем оспаривать в арбитражном суде, — сразу заявил Владимир Коллар. — У нас было четыре проверки в 2018-м и две в 2019-м. Вердикт инспекции после всех — ни одного замечания. Сейчас нас обвинили в том, что мы работали в ливень. Действительно, ливень явился одной из причин происшествия. Предусмотреть ливень мы не могли. Остальные недочёты, по мнению проверки, относятся уже к документальной составляющей. — Нам вменяют то, что в кабинах отсутствуют правила эвакуации для пассажиров в случае происшествий. Ссылаются на ГОСТ, по которому рекомендуется размещать на аттракционах, где кабины совершают сложные поступательные криволинейные движения и не находятся постоянно в горизонтальном положении и где возможна эвакуация пассажиров с высоты. Наш аттракцион не относится к таким. Идя навстречу инспекции, мы разместили правила, — рассказал директор Владимир Коллар. Также инспекция обвинила колесо в том, что сотрудники компании не обучены должным образом, отсутствуют правила эвакуации пассажиров с вокзала аттракциона и неправильно заполняются технические журналы.

— Нас обвиняют ещё в том, что у нас не размещена схема посадки в кабины. Во-первых, эта схема размещена в операторской. Во-вторых, такую схему не требует ни ГОСТ, ни регламент евразийский, — говорит директор аттракциона. — У нас аттракционы и по России, и за рубежом. В Ярославле самое лучшее, самое современное колесо. Почему произошло ЧП?

Сейчас колесо исправно Фото: Александра Савельева