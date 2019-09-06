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«Мы с этим не согласны»: список нарушений, которые нашли на колесе обозрения в Ярославле

Дирекция аттракциона будет оспаривать штраф в 330 тысяч

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Дождь действительно стал одной из причин происшествия, когда колесо закрутилось в обратную сторону

Фото: Александра Савевльева

Инспекция административно-технического надзора после почти двух месяцев обследования колеса обозрения пришла к выводам, что на аттракционе были нарушения требований безопасности. Владельцам выписали штраф в 330 тысяч рублей. 

Проверка началась после происшествия, случившегося в июле, когда во время ливня раздался треск, колесо остановилось, а потом внезапно закрутилось в обратную сторону. Испуганных людей эвакуировали. 

О каких именно нарушениях идёт речь, нам рассказал сам владелец аттракциона, восстановив картину событий происшествия.

— Результаты проверки ещё не вступили в законную силу. Мы с ней не согласны, будем оспаривать в арбитражном суде, — сразу заявил Владимир Коллар. — У нас было четыре проверки в 2018-м и две в 2019-м. Вердикт инспекции после всех — ни одного замечания. Сейчас нас обвинили в том, что мы работали в ливень. Действительно, ливень явился одной из причин происшествия. Предусмотреть ливень мы не могли. 

Остальные недочёты, по мнению проверки, относятся уже к документальной составляющей.

— Нам вменяют то, что в кабинах отсутствуют правила эвакуации для пассажиров в случае происшествий. Ссылаются на ГОСТ, по которому рекомендуется размещать на аттракционах, где кабины совершают сложные поступательные криволинейные движения и не находятся постоянно в горизонтальном положении и где возможна эвакуация пассажиров с высоты. Наш аттракцион не относится к таким. Идя навстречу инспекции, мы разместили правила, — рассказал директор Владимир Коллар. 

Также инспекция обвинила колесо в том, что сотрудники компании не обучены должным образом, отсутствуют правила эвакуации пассажиров с вокзала аттракциона и неправильно заполняются технические журналы. 

— Нас обвиняют ещё в том, что у нас не размещена схема посадки в кабины. Во-первых, эта схема размещена в операторской. Во-вторых, такую схему не требует ни ГОСТ, ни регламент евразийский, — говорит директор аттракциона. — У нас аттракционы и по России, и за рубежом. В Ярославле самое лучшее, самое современное колесо.

Почему произошло ЧП? 

Сейчас колесо исправно

Сейчас колесо исправно

— Произошло проскальзывание привода колеса, так называемый эффект аквапланирования. Сработала система автоматики, колесо остановилось. К сожалению, лопнули две подушки, которые прижимают приводы к основному приводу. После того как шланги подачи воздуха к этим подушкам были пережаты, всех благополучно эвакуировали, — объясняет технические моменты Владимир Коллар. — Когда у автобуса лопается колесо, колесо меняют, автобус или машина едут дальше. 

Так как владельцы колеса не согласны с результатами проверки, они будут их оспаривать в арбитражном суде. Результат этого спора мы опубликуем. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    6 сен 2019 в 14:12

    Всё мы любим проверять, подергать сомнениям, запрещать. Какой разумный человек, вложив сотни миллионов средств, захочет что бы его объект сломался или более того причинил вред? Любая услуга предоставляется людям для удовольствия или радости, но не как ни для страдания (если конечно это не психическое отклонение). Если люди такие комментарии и предложения пишут они либо больны, либо имеют отклонения, но не хотят этого признать.

    Видеоинженер
    6 сен 2019 в 13:07

    Запутались слегка с терминологией. Приводы, приводы... Привод один. Это прижимное колесо. И аквапланирование тоже тут ни при чем, ибо нет экранного эффекта. Просто клин воды, из за этого и проскальзывания.

    Гость
    6 сен 2019 в 12:15

    закройте его пока никто не пострадал