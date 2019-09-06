В Ярославле «Ягуар» снёс внедорожник. Видео жёсткого ДТП

ДТП случилось 5 сентября около пяти часов вечера
Фото: скриншот из видео
Это ДТП случилось вчера вечером на перекрёстке в Крестах. На Московском проспекте дорогу не поделили иномарки. Авария попала на камеру видеорегистратора проезжающего мимо ярославца. На кадрах видно, как «Ягуар» несется с проспекта в сторону Москвы. Водитель попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но навстречу ему выехал массивный «Лифан». Резкий хлопок, и внедорожник уже лежит на боку.
— Жестокий перекресток! Поворачивая с Калинина на Московский, за город, с Окружной навстречу постоянно летят на свой желтый, — написала ярославна Светлана Новожилова.
Скорее всего, водители отделались ушибами. На момент написания материала информации о пострадавших не было.
А этот лихач на «БМВ» хотел выпендриться, но случайно протаранил семь машин. Посмотрите видео этого нелепого ДТП.