В Ярославле «Ягуар» снёс внедорожник. Видео жёсткого ДТП

Это ДТП случилось вчера вечером на перекрёстке в Крестах. На Московском проспекте дорогу не поделили иномарки. Авария попала на камеру видеорегистратора проезжающего мимо ярославца. На кадрах видно, как «Ягуар» несется с проспекта в сторону Москвы. Водитель попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но навстречу ему выехал массивный «Лифан». Резкий хлопок, и внедорожник уже лежит на боку.