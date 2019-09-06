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В Ярославле «Ягуар» снёс внедорожник. Видео жёсткого ДТП

Подробности аварии и кадры с места

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ДТП случилось 5 сентября около пяти часов вечера

Фото: скриншот из видео

Это ДТП случилось вчера вечером на перекрёстке в Крестах. На Московском проспекте дорогу не поделили иномарки. Авария попала на камеру видеорегистратора проезжающего мимо ярославца. На кадрах видно, как «Ягуар» несется с проспекта в сторону Москвы. Водитель попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но навстречу ему выехал массивный «Лифан». Резкий хлопок, и внедорожник уже лежит на боку.

Ремонт машин дорого обойдётся

Ремонт машин дорого обойдётся

— Жестокий перекресток! Поворачивая с Калинина на Московский, за город, с Окружной навстречу постоянно летят на свой желтый, — написала ярославна Светлана Новожилова.

Скорее всего, водители отделались ушибами. На момент написания материала информации о пострадавших не было.

А этот лихач на «БМВ» хотел выпендриться, но случайно протаранил семь машин. Посмотрите видео этого нелепого ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    6 сен 2019 в 06:44

    Ехали с ребятами реакция была: ххххааа, пробил!