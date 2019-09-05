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ЧП на колесе обозрения

Нашли нарушения требований безопасности: результат проверки колеса обозрения в Ярославле

Почти два месяца после происшествия шли разбирательства

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Всё это время с момента ЧП карусель продолжала работать

Фото: Александра Савельева 

Больше месяца шла проверка на колесе обозрения в Ярославле. Инспекция административно-технического надзора разбиралась в причинах происшествия, когда в конце июля карусель с людьми резко закрутилась в обратную сторону. Катающихся высаживали прямо на ходу.

Проверка затянулась, но карусель продолжала работать всё это время после происшествия. 

— В связи с возникновением аварийной ситуации 17 июля на аттракционе «Колесо обозрения» в городе Ярославле, инспекцией было возбуждено административное дело и проведено административное расследование. Установлены факты нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации аттракционов, установленных техническими регламентами, — рассказал начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов.

Теперь владелец колеса, компания «Триколор К», заплатит штраф — 330 тысяч рублей. После этого события дирекция карусели сама опубликовала видео о том, что там произошло

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гостья
    5 сен 2019 в 17:54

    Вот интересно как принималось колесо ведь была какая-то комиссия,были представлены какие-то документы о безопасности? Вообщем всё понятно как сдавали колесо в эксплуатацию.