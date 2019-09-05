Нашли нарушения требований безопасности: результат проверки колеса обозрения в Ярославле

Больше месяца шла проверка на колесе обозрения в Ярославле. Инспекция административно-технического надзора разбиралась в причинах происшествия, когда в конце июля карусель с людьми резко закрутилась в обратную сторону. Катающихся высаживали прямо на ходу.

Проверка затянулась, но карусель продолжала работать всё это время после происшествия.

— В связи с возникновением аварийной ситуации 17 июля на аттракционе «Колесо обозрения» в городе Ярославле, инспекцией было возбуждено административное дело и проведено административное расследование. Установлены факты нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации аттракционов, установленных техническими регламентами, — рассказал начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов.