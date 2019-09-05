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Происшествия

Это автовойны? Каждый день в одном районе Ярославля поджигают машины

Масштаб происшествий уже пугает

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Пожарные несколько дней подряд тушат машины в Брагино

Фото: управление МЧС России по Ярославской области

— Ночь удалась. О, вторая загорелась, — говорит мужской голос за кадром.

— Хоть бы успели потушить-то, — отзывается женский голос.

Этой ночью снова горели машины в Дзержинском районе Ярославля. Двор у дома № 35, корпус 2 по улице Блюхера. В пожаре пострадали сразу две рядом стоящие машины, одна из них прогорела полностью.

Местные жители подозревают, что так в районе идёт борьба за места на парковках.

— 90-е возвращаются, — пишет Александр Шевченко в соцсетях. 

Это уже не первый поджог за неделю. 4 сентября сгорел седан на заднем дворе дома № 89 по Ленинградскому проспекту. 

В последних числах августа случилось ещё два пожара в Дзержинском районе: в «Яблоневом посаде» и на Мурманском проезде.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    5 сен 2019 в 19:14

    Похоже, что любители природы по своему наводят порядок. Природа - это очень хрупкаю особа, её нужно беречь и для этого все средства хороши.

    пессимист
    5 сен 2019 в 17:15

    Очередной борец с имущественным неравенством.