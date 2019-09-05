Это автовойны? Каждый день в одном районе Ярославля поджигают машины

Пожарные несколько дней подряд тушат машины в Брагино

— Ночь удалась. О, вторая загорелась, — говорит мужской голос за кадром.

— Хоть бы успели потушить-то, — отзывается женский голос. Этой ночью снова горели машины в Дзержинском районе Ярославля. Двор у дома № 35, корпус 2 по улице Блюхера. В пожаре пострадали сразу две рядом стоящие машины, одна из них прогорела полностью.

Местные жители подозревают, что так в районе идёт борьба за места на парковках. — 90-е возвращаются, — пишет Александр Шевченко в соцсетях. Это уже не первый поджог за неделю. 4 сентября сгорел седан на заднем дворе дома № 89 по Ленинградскому проспекту.