Это автовойны? Каждый день в одном районе Ярославля поджигают машины

Пожарные несколько дней подряд тушат машины в Брагино
Фото: управление МЧС России по Ярославской области
— Ночь удалась. О, вторая загорелась, — говорит мужской голос за кадром.
— Хоть бы успели потушить-то, — отзывается женский голос.
Этой ночью снова горели машины в Дзержинском районе Ярославля. Двор у дома № 35, корпус 2 по улице Блюхера. В пожаре пострадали сразу две рядом стоящие машины, одна из них прогорела полностью.
Местные жители подозревают, что так в районе идёт борьба за места на парковках.
— 90-е возвращаются, — пишет Александр Шевченко в соцсетях.
Это уже не первый поджог за неделю. 4 сентября сгорел седан на заднем дворе дома № 89 по Ленинградскому проспекту.
В последних числах августа случилось ещё два пожара в Дзержинском районе: в «Яблоневом посаде» и на Мурманском проезде.