В Рыбинске на перекрёстке разбилась красная «Ауди»: пострадали люди

Вчера вечером в Рыбинске на перекрёстке улицы Софийской и Софьи Перовской столкнулись две легковушки. 53-летний водитель «Лады-Гранты» поворачивал налево. Мужчина, видимо, не заметил движущуюся во встречном направлении «Ауди». От мощного удара красную иномарку смяло, как картон. За рулём находился 22-летний парень.



— В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» с травмами госпитализирован, водитель автомобиля «Лада-Гранта» нуждается в амбулаторном лечении, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.