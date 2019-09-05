В Рыбинске на перекрёстке разбилась красная «Ауди»: пострадали люди

ДТП случилось в 21:40 на нерегулируемом перекрестке
Фото: УМВД России по Ярославской области
Вчера вечером в Рыбинске на перекрёстке улицы Софийской и Софьи Перовской столкнулись две легковушки. 53-летний водитель «Лады-Гранты» поворачивал налево. Мужчина, видимо, не заметил движущуюся во встречном направлении «Ауди». От мощного удара красную иномарку смяло, как картон. За рулём находился 22-летний парень.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» с травмами госпитализирован, водитель автомобиля «Лада-Гранта» нуждается в амбулаторном лечении, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Днём ранее на трассе в Ярославской области случилось страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись иномарки. Людей увезла скорая.