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В Рыбинске на перекрёстке разбилась красная «Ауди»: пострадали люди

Подробности и фотографии аварии

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ДТП случилось в 21:40 на нерегулируемом перекрестке

Фото: УМВД России по Ярославской области

Вчера вечером в Рыбинске на перекрёстке улицы Софийской и Софьи Перовской столкнулись две легковушки. 53-летний водитель «Лады-Гранты» поворачивал налево. Мужчина, видимо, не заметил движущуюся во встречном направлении «Ауди». От мощного удара красную иномарку смяло, как картон. За рулём находился 22-летний парень.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» с травмами госпитализирован, водитель автомобиля «Лада-Гранта» нуждается в амбулаторном лечении, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Автомобиль вряд ли подлежит восстановлению

Автомобиль вряд ли подлежит восстановлению

Днём ранее на трассе в Ярославской области случилось страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись иномарки. Людей увезла скорая.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    5 сен 2019 в 10:16

    Сама разбилась. Ехала, ехала и разбилась.