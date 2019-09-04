«У женщин кровь из носов шла»: в Ярославле маршрутка врезалась в легковушку

Несколько пассажиров пострадали в аварии маршрутки с «Ладой-Ларгус». Автобус врезался в легковушку на улице Советской у пересечения с улицей Республиканской.

— Маршрутка № 99 въехала в машину на скорости. У двух женщин из носов пошла кровь, и пострадала 5-летняя девочка, — рассказал один из пассажиров Роман Данилов.

Пострадавшими оказались 31-летняя и 46-летняя женщины, им помогали другие пассажиры остановить кровь. В УМВД начали проверку после аварии.