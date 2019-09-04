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«У женщин кровь из носов шла»: в Ярославле маршрутка врезалась в легковушку

Пострадали несколько пассажиров. Видео

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Водитель маршрутки резко затормозил и ударился об легковушку 

Фото: Роман Данилов / Vk.com 

Несколько пассажиров пострадали в аварии маршрутки с «Ладой-Ларгус». Автобус врезался в легковушку на улице Советской у пересечения с улицей Республиканской. 

— Маршрутка № 99 въехала в машину на скорости. У двух женщин из носов пошла кровь, и пострадала 5-летняя девочка, — рассказал один из пассажиров Роман Данилов. 

Пострадавшими оказались 31-летняя и 46-летняя женщины, им помогали другие пассажиры остановить кровь. В УМВД начали проверку после аварии. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    4 сен 2019 в 13:10

    Страшная авария,хлестала кровь,пострадала малышка....Вы,журналисты, какие то маньяки!Хватит нагнетать- и так хватает негатива кругом!

    4 сен 2019 в 13:38

    Из носов??? Их больше двух???

    Гость
    4 сен 2019 в 15:45

    Да, ужас. Анну Ёлкину надо на курсы русского языка направлять? "Из носов шла кровь", а может "открылось сильное носовое кровотечение"?