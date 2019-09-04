«В тяжёлом состоянии»: 12-летний мальчик, которого на «Пятёрке» сбила машина, впал в кому

В Ярославле полицейские выясняют подробности ДТП, которое произошло вчера вечером на пересечении улиц Чехова и Чкалова. Там легковой «Фольксваген-Пассат» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу.



— Автомобилем управлял 40-летний мужчина, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он произвёл наезд на пешехода на регулируемом перекрёстке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Как стало известно изданию 76.RU, водитель уверяет, что ехал на зелёный. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают свидетелей случившегося.

