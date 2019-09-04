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Машина сбила мальчика
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«В тяжёлом состоянии»: 12-летний мальчик, которого на «Пятёрке» сбила машина, впал в кому

В Ярославле врачи борются за жизнь ребёнка, а полицейские выясняют подробности ДТП

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Пострадавший в ДТП ребёнок не может рассказать свою версию случившегося — он впал в кому

Фото: «Ярославль LIVE»

В Ярославле полицейские выясняют подробности ДТП, которое произошло вчера вечером на пересечении улиц Чехова и Чкалова. Там легковой «Фольксваген-Пассат» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу.

— Автомобилем управлял 40-летний мужчина, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он произвёл наезд на пешехода на регулируемом перекрёстке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно изданию 76.RU, водитель уверяет, что ехал на зелёный. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают свидетелей случившегося.

Мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Медики говорят, что сделали все необходимые процедуры.

— Ребёнок до сих пор в коме, — уточнили врачи. — Никаких прогнозов в настоящее время дать невозможно.

ДТП произошло вчера около половины шестого вечера. Водитель с места преступления не скрылся и без возражений прошёл медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он был трезв. На место приехали сотрудники ГИБДД и медики. Врачи тут же увезли ребёнка в реанимацию. Позже нашлись родители пострадавшего мальчика. 

Если вы видели, как произошло ДТП, или происшествие попало на запись вашего регистратора, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией 76.RU — мы передадим всю информацию в полицию. Наши телефоны: (4852) 66-40-18 и +7 (905) 133-55-11.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    tina
    4 сен 2019 в 10:22

    Выздоровления мальчику и сил пережить это горе родителям

    Гость
    4 сен 2019 в 10:07

    Там, по Чкалова, как в сторону Пятерки ехать, слева светофор который день развёрнут, и навстречу горит и красный и зелёный одновременно.

    Гость
    4 сен 2019 в 10:05

    Господи Иисусе Христе, дай здравие отроку!