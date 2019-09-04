«В тяжёлом состоянии»: 12-летний мальчик, которого на «Пятёрке» сбила машина, впал в кому

Пострадавший в ДТП ребёнок не может рассказать свою версию случившегося — он впал в кому
Фото: «Ярославль LIVE»
В Ярославле полицейские выясняют подробности ДТП, которое произошло вчера вечером на пересечении улиц Чехова и Чкалова. Там легковой «Фольксваген-Пассат» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу.
— Автомобилем управлял 40-летний мужчина, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он произвёл наезд на пешехода на регулируемом перекрёстке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как стало известно изданию 76.RU, водитель уверяет, что ехал на зелёный. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают свидетелей случившегося.
Мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Медики говорят, что сделали все необходимые процедуры.
— Ребёнок до сих пор в коме, — уточнили врачи. — Никаких прогнозов в настоящее время дать невозможно.
ДТП произошло вчера около половины шестого вечера. Водитель с места преступления не скрылся и без возражений прошёл медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он был трезв. На место приехали сотрудники ГИБДД и медики. Врачи тут же увезли ребёнка в реанимацию. Позже нашлись родители пострадавшего мальчика.