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В Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

Подробности дорожного происшествия

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Авария случилась на 20-м километре автодороги

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области на трассе Ярославль — Шопша 47-летний водитель «Ниссана» на скорости сбил пешехода. Это случилось в 20:30 2 сентября. Было уже темно, и вряд ли водитель заметил мужчину, который вышел на проезжую часть. 

— В результате ДТП 61-летний пешеход, житель Ярославского района, скончался. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Кстати, именно на этой трассе автолюбители обнаружили «километр ада». Эту дорогу отремонтировали ровно до границы Ярославля.

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