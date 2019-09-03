В Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

В Ярославской области на трассе Ярославль — Шопша 47-летний водитель «Ниссана» на скорости сбил пешехода. Это случилось в 20:30 2 сентября. Было уже темно, и вряд ли водитель заметил мужчину, который вышел на проезжую часть.



— В результате ДТП 61-летний пешеход, житель Ярославского района, скончался. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.



Кстати, именно на этой трассе автолюбители обнаружили «километр ада». Эту дорогу отремонтировали ровно до границы Ярославля.

