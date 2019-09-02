Люди в крови, а водитель оценивал ущерб: пассажир рассказал о ДТП с тремя маршрутками на Московском

Состояние маршрутки волновало водителя куда больше, чем состояние пассажиров
Фото: Виталий Большаков, УМВД по Ярославской области
Сегодня вечером в Ярославле случилось тройное ДТП — столкнулись сразу три маршрутки. Пострадали люди. Мы попросили откликнуться тех, кто был в момент аварии в салоне ПАЗов. На просьбу отозвался Виталий Большаков, он ехал в тот момент в маршрутке № 71. Виталий рассказал, как случилась авария.
— Я стоял впереди, как раз возле кабины водителя. Незадолго до остановки «Большая Фёдоровская» 71-я чуть-чуть притормозила, так как транспортный поток был достаточно плотный, — говорит Виталий. — Затем маршрутка впереди немного продвинулась вперёд, после этого водитель 71-й также добавил газу. Но маршрутка впереди тут же остановилась. Водитель 71-й заметил это слишком поздно, дистанцию не соблюдал. По тормозам он ударил, но расстояние было слишком малое. По ощущениям, было где-то 40 км/ч. Я за поручни схватился крепко за мгновение до столкновения, но это мне не слишком помогло — сзади стояли люди, и они меня впечатали в горизонтальный поручень (до сих пор бок болит).
Но больше всего пассажиров возмутило поведение водителя.
— Кто-то попросил вызвать скорую. Я окинул взглядом маршрутку, но лежащих на полу не заметил. Только парень на переднем сиденье был в крови (на лбу). Кто-то попросил открыть дверь, но водителя в кабине уже не было. Я дотянулся до кнопок, открыл двери. Люди тут же стали выходить из салона. К слову, передний выход был сильно покорёжен — поручень, который должен быть справа, оказался в середине выхода. В тот момент снаружи уже стояло много людей (видимо, из других маршруток). Один человек кричал водителю: «Заботиться надо о людях, а не о машинах!» Но водитель не обращал внимания и лишь говорил по телефону, осматривая переднюю часть маршрутки. Он сразу вышел оценивать ущерб и даже не открыл дверь пассажирам!
По данным полиции, в аварии пострадали семь человек — столько официально зарегистрировано. В соцсетях же очевидцы говорят минимум о десяти.