Люди в крови, а водитель оценивал ущерб: пассажир рассказал о ДТП с тремя маршрутками на Московском

Сегодня вечером в Ярославле случилось тройное ДТП — столкнулись сразу три маршрутки. Пострадали люди. Мы попросили откликнуться тех, кто был в момент аварии в салоне ПАЗов. На просьбу отозвался Виталий Большаков, он ехал в тот момент в маршрутке № 71. Виталий рассказал, как случилась авария.

— Я стоял впереди, как раз возле кабины водителя. Незадолго до остановки «Большая Фёдоровская» 71-я чуть-чуть притормозила, так как транспортный поток был достаточно плотный, — говорит Виталий. — Затем маршрутка впереди немного продвинулась вперёд, после этого водитель 71-й также добавил газу. Но маршрутка впереди тут же остановилась. Водитель 71-й заметил это слишком поздно, дистанцию не соблюдал. По тормозам он ударил, но расстояние было слишком малое. По ощущениям, было где-то 40 км/ч. Я за поручни схватился крепко за мгновение до столкновения, но это мне не слишком помогло — сзади стояли люди, и они меня впечатали в горизонтальный поручень (до сих пор бок болит).



Но больше всего пассажиров возмутило поведение водителя.