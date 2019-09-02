«Пешеход вел себя странно»: участница аварии с четырьмя пострадавшими рассказала, как произошло ДТП

Одна из участниц аварии на дороге Норское — Михайловское рассказала, как произошло ДТП. В этой аварии пострадали четыре человека, и по начальной информации все случилось из-за того, что 32-летнего пешехода сбил 20-летний скутерист. Пешеход пострадал, водитель тоже, ехавший сзади автомобиль затормозил вылетел на встречку и там столкнулся с другой машиной. Итог: четверо пострадавших. Кто виноват? Девушка, ехавшая со скутеристом, рассказала свою версию.

— Я была пассажиром скутера, — написала ярославна Дарья Мартынова и рассказала порталу 76.RU. — Мужчина был в алкогольном опьянении, шёл по проезжей части (по середине дороги) или выбежал (плохо заметно было), все произошло очень быстро. Одет был во все тёмное, естественно, его не заметили и зацепили. Но это не вина скутериста. После столкновения скутер упал, а мы в разные стороны. Сзади ехала машина, водитель дал по тормозам, и его непроизвольно выбросило на встречку, где произошло столкновение, госпитализирован водитель скутера, остальные нуждаются в лечении, мужчина-пешеход спустя время сбежал из больницы. Пешеход от удара сознание потерял, потом встал, сказал, что все нормально. А увидел скорую и полицию — сразу все заболело. Но факт в том, что он скрылся.



Правда, по информации областного УМВД, пострадавший пешеход не сбежал, а его отпустили врачи.