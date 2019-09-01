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В ночном ДТП в Ярославле перевернулась иномарка

Фотографии аварии и подробности

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На место выехали машины ГИБДД и скорая помощь

Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Это ДТП могло стать смертельным. Жуткая авария случилась сегодня ночью в Заволжском районе. Там столкнулись иномарки. У синей «Шевроле» оторвало бампер. Водителю белого седана повезло меньше. Его легковушка от резкого манёвра перевернулась на крышу. К счастью, все живы. Судя по комментариям других водителей, этот перекрёсток давно окрестили нелюбимым.

Судя по наклейке на автомобиле, за рулём находился неопытный водитель

Судя по наклейке на автомобиле, за рулём находился неопытный водитель

— А на этом месте постоянно, там что есть светофор, что нет, это от людей уже зависит, — написал Виталий Проверкин в группе «Первый Ярославский Автопортал».

Недавно на Ленинградском проспекте в Ярославле перевернулась красный «Рено-Логан». Машина улетела на крышу на обочину дороги около трамвайного депо. В салоне находился ребёнок.

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