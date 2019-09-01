В ночном ДТП в Ярославле перевернулась иномарка

На место выехали машины ГИБДД и скорая помощь
Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Это ДТП могло стать смертельным. Жуткая авария случилась сегодня ночью в Заволжском районе. Там столкнулись иномарки. У синей «Шевроле» оторвало бампер. Водителю белого седана повезло меньше. Его легковушка от резкого манёвра перевернулась на крышу. К счастью, все живы. Судя по комментариям других водителей, этот перекрёсток давно окрестили нелюбимым.
— А на этом месте постоянно, там что есть светофор, что нет, это от людей уже зависит, — написал Виталий Проверкин в группе «Первый Ярославский Автопортал».
Недавно на Ленинградском проспекте в Ярославле перевернулась красный «Рено-Логан». Машина улетела на крышу на обочину дороги около трамвайного депо. В салоне находился ребёнок.