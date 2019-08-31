Проверяют родственников: в Ярославской области в пожаре сгорел полуторагодовалый мальчик

В ночь с пятницы на субботу в Некоузском районе Ярославской области произошла трагедия — сгорел жилой дом с маленьким ребёнком внутри. ЧП произошло в деревне Аринкино, пожарные выехали к полыхающему дому около 00:55. Спасти полуторагодовалого мальчика из огня не успели.

С ожогами увезли в больницу мужчину - родственника малыша. Всего в доме в эту ночь было несколько человек. Произошедшим занялись следователи управления СКР по Ярославской области.

— По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), — прокомментировали в пресс-службе ведомства.