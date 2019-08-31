31 августа суббота
СЕЙЧАС +22°С
usd 66.49
eur 73.38

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Проверяют родственников: в Ярославской области в пожаре сгорел полуторагодовалый мальчик

ЧП случилось этой ночью

Поделиться

522
Обсудить

Частный дом вспыхнул очень быстро

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

В ночь с пятницы на субботу в Некоузском районе Ярославской области произошла трагедия — сгорел жилой дом с маленьким ребёнком внутри. ЧП произошло в деревне Аринкино, пожарные выехали к полыхающему дому около 00:55. Спасти полуторагодовалого мальчика из огня не успели. 

С ожогами увезли в больницу мужчину - родственника малыша. Всего в доме в эту ночь было несколько человек. Произошедшим занялись следователи управления СКР по Ярославской области. 

— По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), — прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

Дом площадью 49 квадратных метров сгорел полностью. Устанавливаются причины пожара. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарпогиб ребёнок

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!