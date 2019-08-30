Спецкомиссия проверила ярославскую больницу, врача которой пациентка обвинила в смерти ребёнка

Стали известны результаты служебной проверки работы врачей ярославской больницы имени Семашко. Поводом для разбирательств послужили обращения беременной пациентки, у которой случился выкидыш на 12-й неделе беременности. Девушка рассказала в интернете о том, что с ней происходило в гинекологическом отделении, и её версия произошедшего выглядит как кошмар.



Но специалисты департамента разобрались в случившемся и уверяют, что в рассказе пациентки больше эмоций, а врача она обвинила незаслуженно.

