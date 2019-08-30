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Спецкомиссия проверила ярославскую больницу, врача которой пациентка обвинила в смерти ребёнка

В распоряжение редакции 76.RU попал отчёт, написанный по итогам служебного расследования

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В больницу пациентка попала на 12-й неделе беременности

Фото: Александра Савельева

Стали известны результаты служебной проверки работы врачей ярославской больницы имени Семашко. Поводом для разбирательств послужили обращения беременной пациентки, у которой случился выкидыш на 12-й неделе беременности. Девушка рассказала в интернете о том, что с ней происходило в гинекологическом отделении, и её версия произошедшего выглядит как кошмар.

Но специалисты департамента разобрались в случившемся и уверяют, что в рассказе пациентки больше эмоций, а врача она обвинила незаслуженно.

— Пациентка самостоятельно обратилась в отделение с жалобами на кровянистые выделения при беременности малого срока, — говорится в отчёте о проведённой служебной проверке. — В связи с чем она была госпитализирована. Известно, что примерно четверть всех беременностей осложняется кровотечением. Из них до 57% заканчиваются выкидышами. В случае с этой девушкой была избрана выжидательная тактика и назначено медикаментозное лечение, направленное на пролонгирование беременности (в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России). Но, к сожалению, при сложившейся ситуации, терапия оказалась неэффективна. Самопроизвольный выкидыш — самое частое осложнение беременности. Частота его составляет 10–20% всех клинически диагностированных беременностей. Около 80% выкидышей происходит до 12 недель беременности. Среди причин спорадических ранних выкидышей выделяют анатомические, инфекционные, эндокринные, токсические и другие факторы. При анализе данного случая дефектов в оказании медицинской помощи не выявлено, обследование и лечение на всех этапах соответствует стандартам и клиническим рекомендациям.

Известно, что после того как пациентка обвинила сотрудницу больницы в том, что её ребёнок не появился на свет, врач сама обратилась с заявлением в полицию и, возможно, будет обращаться с иском в суд. Она считает, что пациент незаслуженно обвинил её в серьёзном должностном преступлении.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    30 авг 2019 в 22:07

    Типичная история, поведение и отношение врача очень важно в такой ситуации. А если она еще и в суд подает на пациентку в депрессивном состоянии, то слов нет. Молодой женщине надо успокоиться, думаю нужна помощь специалиста. Будущую беременность надо планировать не раньше, чем через год, когда восстановиться здоровье и нервная система придет в норму. И сразу обращаться к хорошему, надежному врачу-гинекологу, и все будет хорошо.

    Беременная
    30 авг 2019 в 20:29

    Так что же на самом деле было - избрана выжидательная тактика или назначено лечение? И если решили выжидать то чего именно? Выкидыша?

    гость
    30 авг 2019 в 18:27

    Ворон ворону глаз не выклюет, Ярославль горд маленький все друг друга знают