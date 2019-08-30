Спецкомиссия проверила ярославскую больницу, врача которой пациентка обвинила в смерти ребёнка

В больницу пациентка попала на 12-й неделе беременности
Фото: Александра Савельева
Стали известны результаты служебной проверки работы врачей ярославской больницы имени Семашко. Поводом для разбирательств послужили обращения беременной пациентки, у которой случился выкидыш на 12-й неделе беременности. Девушка рассказала в интернете о том, что с ней происходило в гинекологическом отделении, и её версия произошедшего выглядит как кошмар.
Но специалисты департамента разобрались в случившемся и уверяют, что в рассказе пациентки больше эмоций, а врача она обвинила незаслуженно.
— Пациентка самостоятельно обратилась в отделение с жалобами на кровянистые выделения при беременности малого срока, — говорится в отчёте о проведённой служебной проверке. — В связи с чем она была госпитализирована. Известно, что примерно четверть всех беременностей осложняется кровотечением. Из них до 57% заканчиваются выкидышами. В случае с этой девушкой была избрана выжидательная тактика и назначено медикаментозное лечение, направленное на пролонгирование беременности (в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России). Но, к сожалению, при сложившейся ситуации, терапия оказалась неэффективна. Самопроизвольный выкидыш — самое частое осложнение беременности. Частота его составляет 10–20% всех клинически диагностированных беременностей. Около 80% выкидышей происходит до 12 недель беременности. Среди причин спорадических ранних выкидышей выделяют анатомические, инфекционные, эндокринные, токсические и другие факторы. При анализе данного случая дефектов в оказании медицинской помощи не выявлено, обследование и лечение на всех этапах соответствует стандартам и клиническим рекомендациям.
Известно, что после того как пациентка обвинила сотрудницу больницы в том, что её ребёнок не появился на свет, врач сама обратилась с заявлением в полицию и, возможно, будет обращаться с иском в суд. Она считает, что пациент незаслуженно обвинил её в серьёзном должностном преступлении.