Водитель вышел хромая: на Московском проспекте опрокинулся МАЗ

МАЗ неожиданно упал на ровной дороге
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
На ровном Московском проспекте в Ярославле опрокинулся грузовик. Всё произошло около здания № 149 — МАЗ завалился на разделительную полосу, сломав дорожное ограждение.
— Я подбежал к кабине посмотреть, что с водителем, он вылез, хромал. От скорой отказался, — рассказал 76.RU Михаил Никитин. — Заклинило колесо, говорит. Его и кувыркнуло.
Сейчас на место уже приехала машина ГИБДД. Движение не затруднено.
Сегодня появилось видео ДТП на улице Свободы, где лихач на BMW устроил такой дрифт, что протаранил семь машин.