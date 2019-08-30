Водитель вышел хромая: на Московском проспекте опрокинулся МАЗ

На ровном Московском проспекте в Ярославле опрокинулся грузовик. Всё произошло около здания № 149 — МАЗ завалился на разделительную полосу, сломав дорожное ограждение.

— Я подбежал к кабине посмотреть, что с водителем, он вылез, хромал. От скорой отказался, — рассказал 76.RU Михаил Никитин. — Заклинило колесо, говорит. Его и кувыркнуло.