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Водитель вышел хромая: на Московском проспекте опрокинулся МАЗ

Подробности ДТП в Ярославле от свидетеля

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МАЗ неожиданно упал на ровной дороге 

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com 

На ровном Московском проспекте в Ярославле опрокинулся грузовик. Всё произошло около здания № 149 — МАЗ завалился на разделительную полосу, сломав дорожное ограждение. 

— Я подбежал к кабине посмотреть, что с водителем, он вылез, хромал. От скорой отказался, — рассказал 76.RU Михаил Никитин. — Заклинило колесо, говорит. Его и кувыркнуло.

Сейчас на место уже приехала машина ГИБДД. Движение не затруднено.

Проезжающие мимо водители задаются вопросом — зачем забор, который ни от чего не спасает?

Проезжающие мимо водители задаются вопросом — зачем забор, который ни от чего не спасает?

Сегодня появилось видео ДТП на улице Свободы, где лихач на BMW устроил такой дрифт, что протаранил семь машин.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ГОСТЬ
    30 авг 2019 в 17:54

    Проезжающие мимо водители задаются вопросом — зачем забор, который ни от чего не спасает?-- забор спасает жизнь безбашенным пешеходам!

    Гость
    30 авг 2019 в 17:53

    )))То тормоза дураки то колесо виновато.Уверен гнал как черт. Вот и результат.