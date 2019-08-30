Газанул: в Ярославле лихач на BMW протаранил семь машин. Появилось видео ДТП

В Ярославле начались разбирательства в ДТП, которое случилось 29 августа 2019 года около 15 часов дня на улице Свободы у дома № 71. Сегодня появилось видео аварии, где видно, как чёрный BMW после резкого манёвра врезался в припаркованные вдоль обочины дороги машины.

— Газовал. Дрифтовал. И тому подобное. Пару раз видела, как в заносы уходил, думала, вляпается... Но проносило. А тут, видимо, не пронесло, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Андреева.