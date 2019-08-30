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Газанул: в Ярославле лихач на BMW протаранил семь машин. Появилось видео ДТП

Начались разбирательства после мощной аварии

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Чёрный BMW дерзко поворачивал направо с улицы Володарского

Фото: SafeRegion / YouTube.com

В Ярославле начались разбирательства в ДТП, которое случилось 29 августа 2019 года около 15 часов дня на улице Свободы у дома № 71. Сегодня появилось видео аварии, где видно, как чёрный BMW после резкого манёвра врезался в припаркованные вдоль обочины дороги машины.

— Газовал. Дрифтовал. И тому подобное. Пару раз видела, как в заносы уходил, думала, вляпается... Но проносило. А тут, видимо, не пронесло, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Андреева.

В ГИБДД рассказали о пострадавших машинах, получивших значительные повреждения: два «Фольксвагена», «Шкода», «Рено», ВАЗ и «Шевроле». Последний автомобиль стоял на парковке вторым рядом на «аварийке». Также от удара припаркованные машины пробили ограждение тротуара. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    30 авг 2019 в 17:05

    Полагаю,что это тянет на уголовную статью167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

    Гость
    30 авг 2019 в 15:11

    Анна Ёлкина, милая, вы знаете, что такое "ударная волна"?

    Гость
    30 авг 2019 в 15:12

    По улице Свободы постоянно разные такие вот гоняют. И никого из ГИБДД там никогда нет. А надо бы.