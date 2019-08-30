«Собирайся на выскабливание»: девушка из Ярославля обвинила врача в гибели ребёнка

Девушка из Ярославля рассказала об ужасах, которые пережила в гинекологическом отделении больницы
Фото: Александра Савельева
На днях в ярославской больнице имени Семашко произошла трагедия. Так и не ставшая мамой ярославна уверена — врачи виноваты в том, что ребёнок так и не появился на свет. В больницу она попала на 12-й неделе беременности, когда плод был ещё совсем мал.
— В смерти ребёнка виновата врач, — заявляет мать и рассказывает свою историю. — Я поступила в гинекологию с мажущими кровянистыми выделениями. Назначили кровоостанавливающие таблетки. На следующий день утром ничего уже не было, после обеда начал сильно болеть живот. Так как я три дня не ходила в туалет, я обратилась к дежурному врачу с вопросом, можно ли свечи или таблетки. Она сказала: «Можно, но покупать придётся самим», так как у них нет таких препаратов. Я спросила: «Не подействует ли препарат на ребёнка негативно?», на что мне был грубый ответ: «А что, ты вообще в туалет ходить не будешь 9 месяцев?» Я развернулась, ушла. Ответа на свой вопрос я не получила и не посчитала нужным стоять и выслушивать негатив в свою сторону.
Девушка рассказала, что врачу не понравилось её поведение, и она стала вести себя ещё хуже — придя в палату сразу начала выяснять отношения, но всё же осмотрела и сказала, что всё нормально.
— Но у меня сильно болел живот, и я врачу об этом говорила, — продолжает пациентка. — Мне привезли таблетки, но после их приёма стало ещё хуже — в животе всё бурлило и сильно тянуло низ живота. Я сходила в туалет и обнаружила выделения в виде маленьких сгустков. Врач меня снова осмотрела и сказала, что всё в норме, и добавила: «В Америке до 12 недель вообще не сохраняют детей, если есть угроза; здоровый ребёнок итак будет крепко сидеть, а если нет, то зачем вообще больных рожать?»
Эти слова для беременной были как ножом по сердцу. Девушка до сих пор не понимает, как вообще врач может такое говорить?
— Около десяти часов вечера я пошла в туалет и обнаружила, что сгустков стало ещё больше, а боль внизу живота стала ещё сильнее, — не на шутку испугалась девушка. — Пошла в ординаторскую, но дежурного врача там не оказалось, и на посту никого не было. Кое-как я дошла до сестринской, там мне ответили: «Идите в палату, врач к вам придёт». Но так никто и не пришёл. В полшестого утра боль стала невыносимой, и я снова пошла к дежурному врачу. Она меня осмотрела и чёрство сказала: «Сохранять больше нечего, собирайся на выскабливание».
В том, что всё так трагично закончилось, девушка винит дежурного врача. Она уверена, что не стала мамой из-за халатности медика. Часто плачет, ведь она очень ждала этого ребёнка. А врач уверена, что её вины в случившемся нет. Она даже подала заявление в полицию и, скорее всего, будет судиться.
— Была проведена внутренняя проверка, и по её итогам не было выявлено нарушений в порядке оказания медицинской помощи, — заверили специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Другая трагедия произошла в Ярославле весной в перинатальном центре. У Натальи Румянцевой умерли две малышки, которые появились на свет на 21-й неделе беременности. Родители считают, что персонал медицинского учреждения сделал не всё, чтобы спасти малышей, хоть дети и родились намного раньше срока. Медики же тогда объяснили, что девушка поступила на раннем этапе беременности — 21-я неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее записали как выкидыш.