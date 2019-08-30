«Собирайся на выскабливание»: девушка из Ярославля обвинила врача в гибели ребёнка

На днях в ярославской больнице имени Семашко произошла трагедия. Так и не ставшая мамой ярославна уверена — врачи виноваты в том, что ребёнок так и не появился на свет. В больницу она попала на 12-й неделе беременности, когда плод был ещё совсем мал.

— В смерти ребёнка виновата врач, — заявляет мать и рассказывает свою историю. — Я поступила в гинекологию с мажущими кровянистыми выделениями. Назначили кровоостанавливающие таблетки. На следующий день утром ничего уже не было, после обеда начал сильно болеть живот. Так как я три дня не ходила в туалет, я обратилась к дежурному врачу с вопросом, можно ли свечи или таблетки. Она сказала: «Можно, но покупать придётся самим», так как у них нет таких препаратов. Я спросила: «Не подействует ли препарат на ребёнка негативно?», на что мне был грубый ответ: «А что, ты вообще в туалет ходить не будешь 9 месяцев?» Я развернулась, ушла. Ответа на свой вопрос я не получила и не посчитала нужным стоять и выслушивать негатив в свою сторону.



Девушка рассказала, что врачу не понравилось её поведение, и она стала вести себя ещё хуже — придя в палату сразу начала выяснять отношения, но всё же осмотрела и сказала, что всё нормально.

— Но у меня сильно болел живот, и я врачу об этом говорила, — продолжает пациентка. — Мне привезли таблетки, но после их приёма стало ещё хуже — в животе всё бурлило и сильно тянуло низ живота. Я сходила в туалет и обнаружила выделения в виде маленьких сгустков. Врач меня снова осмотрела и сказала, что всё в норме, и добавила: «В Америке до 12 недель вообще не сохраняют детей, если есть угроза; здоровый ребёнок итак будет крепко сидеть, а если нет, то зачем вообще больных рожать?»

Эти слова для беременной были как ножом по сердцу. Девушка до сих пор не понимает, как вообще врач может такое говорить?

— Около десяти часов вечера я пошла в туалет и обнаружила, что сгустков стало ещё больше, а боль внизу живота стала ещё сильнее, — не на шутку испугалась девушка. — Пошла в ординаторскую, но дежурного врача там не оказалось, и на посту никого не было. Кое-как я дошла до сестринской, там мне ответили: «Идите в палату, врач к вам придёт». Но так никто и не пришёл. В полшестого утра боль стала невыносимой, и я снова пошла к дежурному врачу. Она меня осмотрела и чёрство сказала: «Сохранять больше нечего, собирайся на выскабливание».

