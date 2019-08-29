Победительница конкурса красоты задавила мужчину: уголовное дело возбуждать не стали

Эта авария произошла в 2017 году. Под колёсами машины погиб мужчина, который решил помочь другому водителю. На Ленинградском проспекте 38-летний водитель «Рено-Логан» буксировал машину «Киа», за рулем которой был 41-летний мужчина. Вдруг трос оборвался, машины остановились, и водитель «Рено» вышел на дорогу, чтобы поправить трос. В этот момент в «Киа» врезался автомобиль «Хёндай», за рулем которого была 31-летняя женщина.

— От удара «Киа» отбросило вперед, машина наехала на водителя «Рено», который в этот момент закреплял трос. От полученных повреждений мужчина скончался, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Оказалось, за рулем «Хёндая» была победительница конкурса красоты «Миссис Ростов — 2017». Тогда Елена Павлова рассказывала: поток машин был очень плотный.

— Неожиданно автомобиль, который ехал впереди меня, ушел влево. Из-за него я не видела, что там впереди, я не знала, что там препятствие. А когда увидела, стала тормозить, но не успела. Это могло случиться с каждым! — говорила Елена.

Чтобы разобраться в деталях ДТП, была назначена специальная экспертиза.

— В ходе доследственной проверки в результате проведенной автотехнической судебной экспертизы установлено, что у водителя автомобиля «Хёндай» отсутствовала техническая возможность избежать наезда. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

На этот раз Елена Павлова не была столь разговорчива, как в предыдущий, несмотря на то, что её полностью оправдали. Она не захотела комментировать решение, которое вынесла полиция.