В Ярославской области возле супермаркета нашли тело 13-летнего подростка

Подросток умер возле рыбинского супермаркета после того, как нанюхался дезодоранта
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В Рыбинске возле супермаркета на перекрёстке улиц Колышкина и Планировочной нашли тело 13-летнего подростка из Москвы. Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело и стали разбираться, из-за чего погиб парень.
Установлено, что смерть ребёнка наступила вследствие отравления парами косметического средства, говорится в материалах Следственного комитета.
Также следователи обратили внимание, что родители и опекуны обязаны беседовать с детьми о вреде токсикомании и возможных последствиях. По предварительным данным, подросток умер после того, как нанюхался дезодоранта.
В случае необходимости немедленно обращайтесь за профессиональной помощью:
- телефон доверия подросткового подразделения Ярославской областной клинической наркологической больницы (4852) 72-14-22;
- реабилитационное отделение Ярославской областной клинической наркологической больницы: 8 (4852) 38-30-03.
Также по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организован приём обращений по телефонной линии «Ребенок в опасности».
Люди, обладающие информацией о том, что несовершеннолетний ребёнок может стать или стал жертвой противоправного деяния, могут позвонить по телефонам: 8 800 707-21-23 или (4852) 45-93-79 и сообщить о таких фактах.