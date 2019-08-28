В Ярославской области возле супермаркета нашли тело 13-летнего подростка

В Рыбинске возле супермаркета на перекрёстке улиц Колышкина и Планировочной нашли тело 13-летнего подростка из Москвы. Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело и стали разбираться, из-за чего погиб парень.



Установлено, что смерть ребёнка наступила вследствие отравления парами косметического средства, говорится в материалах Следственного комитета.



Также следователи обратили внимание, что родители и опекуны обязаны беседовать с детьми о вреде токсикомании и возможных последствиях. По предварительным данным, подросток умер после того, как нанюхался дезодоранта.