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«Облил бензином и спокойно начал снимать»: в Брагино дотла выгорела машина

Соседи наблюдали за пожаром в Ярославле из окон

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Машину подожгли на заднем дворе жилого дома 

Фото: Ярослав Цыганов, Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Сегодня ночью на Мурманском проезде у дома № 6 в Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль. Седан стоял среди деревьев, поодаль от общей парковки у дома. 

— Кто-то подошёл, облил машину и поджёг, спокойно начал снимать, потом ушёл, — пишут жители дома, наблюдавшие за происходящим из окон.

Местные говорят, что это уже второй поджог за месяц в этом микрорайоне. Пожарные около половины первого ночи потушили полыхающую машину, но от неё к этому времени остался только кузов.

Кому принадлежала машина, пока неизвестно

Кому принадлежала машина, пока неизвестно

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