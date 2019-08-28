«Облил бензином и спокойно начал снимать»: в Брагино дотла выгорела машина

Сегодня ночью на Мурманском проезде у дома № 6 в Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль. Седан стоял среди деревьев, поодаль от общей парковки у дома.

— Кто-то подошёл, облил машину и поджёг, спокойно начал снимать, потом ушёл, — пишут жители дома, наблюдавшие за происходящим из окон.

Местные говорят, что это уже второй поджог за месяц в этом микрорайоне. Пожарные около половины первого ночи потушили полыхающую машину, но от неё к этому времени остался только кузов.