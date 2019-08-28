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В Ярославской области молодого моряка нашли мёртвым

Артём Крылов пропал за день до этого

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Парень закончил службу в 2015 году

Фото: Артём Крылов / Vk.com

В Мышкине молодого моряка нашли мёртвым.

26-летний Артём Крылов пропал 26 августа. В 13:20 он ушёл из дома и никому ничего не сказал. О том, куда отправился Артём, не знали ни родственники, ни друзья. Он ушёл с личными вещами, с ключами и телефоном. Когда вечером Артём не вернулся домой, родственники обратились за помощью к поисково-спасательным отрядам.

— Вчера Артёма нашли мёртвым, — сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

По предварительным данным, тело обнаружили в лесополосе.

Ничего не предвещало беды: Артём был общительным человеком. На его странице в соцсетях много фотографий с друзьями. В 2015 Артём вернулся домой, он служил в военно-морском флоте.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    28 авг 2019 в 07:45

    Как можно вернуться из армии служа на флоте?!