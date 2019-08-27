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В Ярославской области многодетный отец убил свою мать

Преступника, которого взяли под стражу, дома ждут трое маленьких детей

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Сын заявился к матери пьяным

Фото: Александра Савельева

Страшной смертью умерла пенсионерка из Ярославской области. Её до смерти избил собственный сын.

32-летний мужчина пришёл в гости к матери в мае этого года. Женщина жила в одном из домов на улице Комсомольской в Тутаеве. Сынок заявился пьяным, чему мать была совсем не рада. Мужчина начал просить денег. Мать отказала. Родственники стали разговаривать на повышенных тонах, произошла ссора, после которой сын до смерти избил женщину.

— Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Сразу после преступления мужчину взяли под стражу. Дома его ждут жена и трое маленьких детей. До этого у многодетного отца не было судимостей.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    27 авг 2019 в 20:20

    Может и грубо, но лучше детям расти без отца, чем с таким. В следующий раз в порыве ярости и детей собственных может зарубить...

    Гость
    27 авг 2019 в 19:39

    Зачем детям такой отец? Да и отец ли он? Скорее производитель.