В Ярославской области многодетный отец убил свою мать

Страшной смертью умерла пенсионерка из Ярославской области. Её до смерти избил собственный сын.



32-летний мужчина пришёл в гости к матери в мае этого года. Женщина жила в одном из домов на улице Комсомольской в Тутаеве. Сынок заявился пьяным, чему мать была совсем не рада. Мужчина начал просить денег. Мать отказала. Родственники стали разговаривать на повышенных тонах, произошла ссора, после которой сын до смерти избил женщину.



— Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

