В Ярославской области многодетный отец убил свою мать

Сын заявился к матери пьяным
Фото: Александра Савельева
Страшной смертью умерла пенсионерка из Ярославской области. Её до смерти избил собственный сын.
32-летний мужчина пришёл в гости к матери в мае этого года. Женщина жила в одном из домов на улице Комсомольской в Тутаеве. Сынок заявился пьяным, чему мать была совсем не рада. Мужчина начал просить денег. Мать отказала. Родственники стали разговаривать на повышенных тонах, произошла ссора, после которой сын до смерти избил женщину.
— Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Сразу после преступления мужчину взяли под стражу. Дома его ждут жена и трое маленьких детей. До этого у многодетного отца не было судимостей.