27 августа вторник
СЕЙЧАС +17°С
usd 65.97
eur 73.40

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 65.97
eur 73.40

Все новости

Все новости
Происшествия

«Пассажир погиб мгновенно»: в Ярославле иномарка врезалась в берёзу

Машину пришлось отделять от дерева

Поделиться

1 678
1 Обсудить

Погиб пассажир, который сидел рядом с водителем

Фото: «Центр гражданской защиты»

Сегодня за Волгой на улице Маяковского в 13:38 произошло смертельное ДТП: «Мицубиси-Лансер» вылетел на обочину и врезался в берёзу.

В салоне машины находилось три человека. Водитель и пассажир с заднего сиденья получили небольшие травмы. А вот пассажир, который сидел рядом с водителем, погиб на месте.

Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево

Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево

— Чтобы извлечь пострадавших, пришлось сначала отделить машину от дерева. Тросом зацепили переднее колесо автомобиля и с помощью пожарной машины её вытащили. Тело достали без применения каких-либо спецсредств. Вся операция заняла примерно 20 минут, — рассказали в «Центре гражданской защиты» Ярославской области.

Автомобиль доставала пожарная машина

Автомобиль доставала пожарная машина

Погибшему мужчине было 33 года.

ТЕКСТ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    27 авг 2019 в 16:02

    Лихачи за рулём сами мрут и других убивают. Ограничить скорость давно пора, наказание увеличить в разы. Этим можно спасти много жизней.