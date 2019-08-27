«Пассажир погиб мгновенно»: в Ярославле иномарка врезалась в берёзу

Сегодня за Волгой на улице Маяковского в 13:38 произошло смертельное ДТП: «Мицубиси-Лансер» вылетел на обочину и врезался в берёзу.

В салоне машины находилось три человека. Водитель и пассажир с заднего сиденья получили небольшие травмы. А вот пассажир, который сидел рядом с водителем, погиб на месте.