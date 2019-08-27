«Пассажир погиб мгновенно»: в Ярославле иномарка врезалась в берёзу

Погиб пассажир, который сидел рядом с водителем
Фото: «Центр гражданской защиты»
Сегодня за Волгой на улице Маяковского в 13:38 произошло смертельное ДТП: «Мицубиси-Лансер» вылетел на обочину и врезался в берёзу.
В салоне машины находилось три человека. Водитель и пассажир с заднего сиденья получили небольшие травмы. А вот пассажир, который сидел рядом с водителем, погиб на месте.
— Чтобы извлечь пострадавших, пришлось сначала отделить машину от дерева. Тросом зацепили переднее колесо автомобиля и с помощью пожарной машины её вытащили. Тело достали без применения каких-либо спецсредств. Вся операция заняла примерно 20 минут, — рассказали в «Центре гражданской защиты» Ярославской области.
Погибшему мужчине было 33 года.