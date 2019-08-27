«Пыль закрыла видимость»: на Ленинградском проспекте перевернулась «Рено». В машине был ребёнок

На Ленинградском проспекте в Ярославле перевернулась красная «Рено-Логан». ДТП случилось накануне вечером около 18:50. Машина улетела на крышу на обочину дороги около трамвайного депо.

— Он из-за пыли, поднявшейся от машины перед ним, не заметил пенек от старого столба. Все произошло у меня на глазах, — рассказал очевидец Пётр Огарков. — В машине было четверо, двое из них дети.

Другие свидетели сообщают, что водитель объезжал пробку по обочине. Из перевернувшейся машины первым выбрался ребёнок — мальчик. Но и остальные пассажиры не пострадали.