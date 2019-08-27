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«Пыль закрыла видимость»: на Ленинградском проспекте перевернулась «Рено». В машине был ребёнок

Обстоятельства ДТП в Ярославле по рассказам свидетелей

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Первым из машины выбрался ребёнок 

Фото: Подслушано у водителей в Ярославле / Vk.com 

На Ленинградском проспекте в Ярославле перевернулась красная «Рено-Логан». ДТП случилось накануне вечером около 18:50. Машина улетела на крышу на обочину дороги около трамвайного депо. 

— Он из-за пыли, поднявшейся от машины перед ним, не заметил пенек от старого столба. Все произошло у меня на глазах, — рассказал очевидец Пётр Огарков. — В машине было четверо, двое из них дети. 

Другие свидетели сообщают, что водитель объезжал пробку по обочине. Из перевернувшейся машины первым выбрался ребёнок — мальчик. Но и остальные пассажиры не пострадали. 

Свидетели сообщают, что водитель гнал по обочине&nbsp;

Свидетели сообщают, что водитель гнал по обочине 

— Пострадавших нет, ДТП зарегистрировано, все документы оформлены, — сообщили в УМВД по Ярославской области. 

Вероятно, именно этот пень перед такси на обочине стал причиной переворота

Вероятно, именно этот пень перед такси на обочине стал причиной переворота

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    den
    27 авг 2019 в 15:00

    обочечник.. пыль ему помешала якобы.. отсутствие совести и мозгов - вот в чем истинная причина

    гость
    27 авг 2019 в 16:13

    за рулём был пенёк