В Ярославле в тройном ДТП пострадали три пенсионерки

Сегодня рано утром около 05:10 произошло ДТП: на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе столкнулись «Ниссан» под управлением 29-летнего мужчины и «Ниссан-Микра» под управлением 72-летней женщины. От удара «Ниссан-Микра» отбросило на двигавшийся по встречке «Киа-Рио», за рулём которого сидел 49-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадали 72-летняя водитель «Ниссан-Микра» и две её пассажира: 70-летняя и 57-летняя женщины. Они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.