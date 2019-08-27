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В Ярославле в тройном ДТП пострадали три пенсионерки

От удара одну из машин выбросило на встречку

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В обстоятельствах ДТП разбирается полиция

Фото: Александра Савельева

Сегодня рано утром около 05:10 произошло ДТП: на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе столкнулись «Ниссан» под управлением 29-летнего мужчины и «Ниссан-Микра» под управлением 72-летней женщины. От удара «Ниссан-Микра» отбросило на двигавшийся по встречке «Киа-Рио», за рулём которого сидел 49-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадали 72-летняя водитель «Ниссан-Микра» и две её пассажира: 70-летняя и 57-летняя женщины. Они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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