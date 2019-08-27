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Утонул ресторан-дебаркадер

«Сгодится для дайвинга». Что делать с затонувшим рестораном-дебаркадером: варианты ярославцев

Скандальное строение болтается посреди реки

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Дебаркадер, похоже, уперся в дно

Фото: Александра Савелеьва

Сегодня в правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям — будут обсуждать, что делать теперь с затонувшим в Волге рестораном-дебаркадером. Чтобы понять это, ко дну спустятся водолазы — посмотрят, как там встал дебаркадер и безопасен ли он для других судов, проходящих мимо. 

А в соцсетях и на сайте 76.RU рассуждают, как теперь правильно поступить. Публикуем подборку мнений:


Гость:

— Обязать собственника доставать свой хлам из Волги.


Иван: 

— Оставьте в реке и сделайте из него достопримечательность — только так он может послужить. Можно пустить слух, что затонул с завезенным на сезон запасом алкоголя, — точка притяжения обеспечена...

Александр Смирнов: 

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, кто хозяин-то? Вот пускай и решает свою проблему за свой счёт.

Кирилл Андреев:

— Сожгите.

Александр Смирнов:

— Утопить и сделать аттракцион для дайвинга.

Щукарь Щукарь:

— Единственный способ поднять такой дебаркадер — это привлечь кран КПЛ-351. Он когда-то поднимал «Булгарию» и ГТ-18, затонувший в Рыбинском водохранилище!

В Ярославле затонул ресторан-дебаркадер


Судьба ресторана в Ярославле незавидна. Когда он осенью только пришвартовался неподалеку от речного порта, сразу вызвал гнев — своей яркой расцветкой и несоответствием образа видам старинного города. Урбанисты высказались резко: «Убожество». Дебаркадер потребовали убрать. Ресторан, так и не открывшийся для посетителей, отогнали в сторону Парково. Где он и пошёл ко дну.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    27 авг 2019 в 06:35

    Будто мало нам на Ярославской земле Московского мусора. Так они ещё решили и Волгу добить. Кто пишет про дайвинг тоже бред, для него вода должна быть чистая и прозрачная.