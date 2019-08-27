«Сгодится для дайвинга». Что делать с затонувшим рестораном-дебаркадером: варианты ярославцев

Дебаркадер, похоже, уперся в дно
Фото: Александра Савелеьва
Сегодня в правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям — будут обсуждать, что делать теперь с затонувшим в Волге рестораном-дебаркадером. Чтобы понять это, ко дну спустятся водолазы — посмотрят, как там встал дебаркадер и безопасен ли он для других судов, проходящих мимо.
А в соцсетях и на сайте 76.RU рассуждают, как теперь правильно поступить. Публикуем подборку мнений:
Гость:
— Обязать собственника доставать свой хлам из Волги.
Иван:
— Оставьте в реке и сделайте из него достопримечательность — только так он может послужить. Можно пустить слух, что затонул с завезенным на сезон запасом алкоголя, — точка притяжения обеспечена...
Александр Смирнов:
— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, кто хозяин-то? Вот пускай и решает свою проблему за свой счёт.
Кирилл Андреев:
— Сожгите.
Александр Смирнов:
— Утопить и сделать аттракцион для дайвинга.
Щукарь Щукарь:
— Единственный способ поднять такой дебаркадер — это привлечь кран КПЛ-351. Он когда-то поднимал «Булгарию» и ГТ-18, затонувший в Рыбинском водохранилище!
В Ярославле затонул ресторан-дебаркадер
Судьба ресторана в Ярославле незавидна. Когда он осенью только пришвартовался неподалеку от речного порта, сразу вызвал гнев — своей яркой расцветкой и несоответствием образа видам старинного города. Урбанисты высказались резко: «Убожество». Дебаркадер потребовали убрать. Ресторан, так и не открывшийся для посетителей, отогнали в сторону Парково. Где он и пошёл ко дну.