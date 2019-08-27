«Сгодится для дайвинга». Что делать с затонувшим рестораном-дебаркадером: варианты ярославцев

Сегодня в правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям — будут обсуждать, что делать теперь с затонувшим в Волге рестораном-дебаркадером. Чтобы понять это, ко дну спустятся водолазы — посмотрят, как там встал дебаркадер и безопасен ли он для других судов, проходящих мимо.

А в соцсетях и на сайте 76.RU рассуждают, как теперь правильно поступить. Публикуем подборку мнений:



Гость:

— Обязать собственника доставать свой хлам из Волги.





Иван:

— Оставьте в реке и сделайте из него достопримечательность — только так он может послужить. Можно пустить слух, что затонул с завезенным на сезон запасом алкоголя, — точка притяжения обеспечена...



Александр Смирнов: